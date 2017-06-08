بولبابه سالم : على الحكومة فتح تحقيق حول الوثيقة الاماراتية

Jeudi 08 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-08 18:58:09

- اكد الكاتب الصحفي بولبابه سالم خلال استضافته اليوم في راديو اوازيس فم على اهمية ان تبادر الحكومة بفتح تحقيق جدي حول الوثيقة الاماراتية المسربة خاصة انها تشكل تدخلا في شؤون توتس الداخلية و محاولة للتأثير على المشهد السياسي عبر دعم شخصيات سياسية تكون خاضعة لطرف اجنبي هو الامارات العربية المتحدة .و اعتبر في برنامج " سياسة فم " ان شراء الذمم لخدمة طرف خارجي و ارباك الوضع الداخلي التونسي عبر خلق الازمات الى حين تحقيق تلك الاهداف كما جاء قي الوثيقة امر خطير جدا. و اضاف انه لو كانت الدولة جادة فعلا في الدفاع عن الامن القومي فبامكانها تتبع من استثروا بطريقة مريبة في السنوات الاخيرة من سياسيين و اعلاميين و مثقفين ، و اعتبر ان انتخابات 2014 شهدت تدفق اموال طائلة ساهمت في قلب المشهد السياسي .