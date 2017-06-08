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Politique

بولبابه سالم : على الحكومة فتح تحقيق حول الوثيقة الاماراتية

Jeudi 08 Juin 2017
بــاب نــات - اكد الكاتب الصحفي بولبابه سالم خلال استضافته اليوم في راديو اوازيس فم على اهمية ان تبادر الحكومة بفتح تحقيق جدي حول الوثيقة الاماراتية المسربة خاصة انها تشكل تدخلا في شؤون توتس الداخلية و محاولة للتأثير على المشهد السياسي عبر دعم شخصيات سياسية تكون خاضعة لطرف اجنبي هو الامارات العربية المتحدة .

و اعتبر في برنامج " سياسة فم " ان شراء الذمم لخدمة طرف خارجي و ارباك الوضع الداخلي التونسي عبر خلق الازمات الى حين تحقيق تلك الاهداف كما جاء قي الوثيقة امر خطير جدا. و اضاف انه لو كانت الدولة جادة فعلا في الدفاع عن الامن القومي فبامكانها تتبع من استثروا بطريقة مريبة في السنوات الاخيرة من سياسيين و اعلاميين و مثقفين ، و اعتبر ان انتخابات 2014 شهدت تدفق اموال طائلة ساهمت في قلب المشهد السياسي .



Publié le:2017-06-08 18:58:09

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1 de 1 commentaires pour l'article 143834

Elmejri  (Switzerland)  |Jeudi 08 Juin 2017 à 19h 21m | Par           
شراء الذمم لخدمة طرف خارجي و ارباك الوضع الداخلي التونسي عبر خلق الازمات يعني خيانة عظمى للشعب والوطن ....كفاية إهانة بعد ثورة الكرامة 🇹🇳🤚🏿🇹🇳



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