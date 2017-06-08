بولبابه سالم : على الحكومة فتح تحقيق حول الوثيقة الاماراتية

و اعتبر في برنامج " سياسة فم " ان شراء الذمم لخدمة طرف خارجي و ارباك الوضع الداخلي التونسي عبر خلق الازمات الى حين تحقيق تلك الاهداف كما جاء قي الوثيقة امر خطير جدا. و اضاف انه لو كانت الدولة جادة فعلا في الدفاع عن الامن القومي فبامكانها تتبع من استثروا بطريقة مريبة في السنوات الاخيرة من سياسيين و اعلاميين و مثقفين ، و اعتبر ان انتخابات 2014 شهدت تدفق اموال طائلة ساهمت في قلب المشهد السياسي .
Publié le:2017-06-08 18:58:09
Par:hamedmeg (Tunisia ) Par Mobile
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