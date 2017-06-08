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يوم 11 جوان الجاري انطلاق الدورة 50 للأيام التجارية بالمنستير

Jeudi 08 Juin 2017
بــاب نــات - تنطلق فعاليات كلّ من الدورة 50 للأيام التجارية في المنستير والدورة 44 للأيام التجارية والثقافية في قصر هلال والأيام التجارية في جمّال من ولاية المنستير يوم 11 جوان الجاري وتتواصل الايام بالتوازي إلى غاية ليلة عيد الفطر، حسب ما تقرر، اليوم الخميس، خلال جلسة عمل عقدت بمقر الولاية.

وذكرت المديرة الجهوية للتجارة، سهام مبروك، خلال الجلسة التي أشرف عليها المعتمد الأوّل طارق البكوش، أنّ نسبة التخفيضات المقترحة في الأيام التجارية بالمنستير ستتراوح بين 5 و25 في المائة وبيّن مدير الدورة 44 للأيام التجارية والثقافية بقصر هلال من جهته أن قيمة تخفيضات الدورة ستتراوح بين 15 و50 في المائة ويبلغ مجموع نقاط العرض والبيع التي وقعت تهيئتها في الفضاءات المخصصة للأيام التجارية بالمنستير 265 فضاء و240 فضاء في الأيام التجارية والثقافية بقصر هلال و76 في الأيّام التجارية بجمّال، حسب ما تمّ ذكره في الجلسة.
وتمّت خلال الجلسة، دعوة المستلزم المشرف على الأيام التجارية بالمنستير وهيئات تنظيم الأيام التجارية بقصر هلال وبجمال إلى ضرورة انتقاء العارضين إذ لابّد أن تتوفر فيهم شروط ممارسة التجارة ولديهم وثائق تثبت مصدر المنتوجات مع ضرورة توفر الجودة المطلوبة.
يشار الى أن جلسة العمل حضرها المعتمدون المعنيون ومدير إقليم الأمن الوطني ورؤساء مناطق الأمن الوطني وممثلو مختلف الإدارات الجهوية ذات العلاقة وهيئات الأيّام التجارية بالمنستير وقصر هلال وجمّال.
تم/أم



Publié le:2017-06-08 21:03:27

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