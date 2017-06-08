تحديد هوامش الربح القصوى للفواكه الجافة

ونبهت الوزارة، في بلاغ لها الخميس، ان كل مخالفة لهذا القرار تقع معاينتها وتتبعها وزجرها حسب مقتضيات القانون عدد 36 لسنة 2015 والمتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.
وفيما يلي هامش الربح الأقصى بالمي/كغ:
اللّوز: 450 مي للكيلوغرام الواحد على مستوى الجملة و1200 مي للكيلوغرام الواحد على مستوى التفصيل.
الجوزة المشقرة وبالقشرة: 1000 مي للكيلوغرام الواحد على مستوى الجملة و3000 مي للكيلوغرام الواحد على مستوى التفصيل.
البوفريوة المقشرة وبالقشرة: 600 مي للكيلوغرام الواحد على مستوى الجملة و2000 مي للكيلوغرام الواحد على مستوى التفصيل.
البندق: 2100 مي للكيلوغرام الواحد على مستوى الجملة و4200 مي للكيلوغرام الواحد على مستوى التفصيل.
الفستق المقشر وبالقشرة: 1100 مي للكيلوغرام الواحد على مستوى الجملة و2300 مي للكيلوغرام الواحد على مستوى التفصيل.
زبيب: 450 مي للكيلوغرام الواحد على مستوى الجملة و1200 مي للكيلوغرام الواحد على مستوى التفصيل.
ونبّهت الوزارة أنّ كل مخالفة لهذا القرار تقع معاينتها وتتبعها وزجرها حسب مقتضيات القانون.
Publié le:2017-06-08 13:03:17
Par:zama9tel (Tunisia )
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