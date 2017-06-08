Jeudi 08 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-08 13:03:17

- قررت وزارة الصناعة والتجارة تحديد هوامش الربح القصوى للفواكه الجافة على مستوى التوزيع وذلك بداية من اليوم 8 جوان 2017.ونبهت الوزارة، في بلاغ لها الخميس، ان كل مخالفة لهذا القرار تقع معاينتها وتتبعها وزجرها حسب مقتضيات القانون عدد 36 لسنة 2015 والمتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.اللّوز: 450 مي للكيلوغرام الواحد على مستوى الجملة و1200 مي للكيلوغرام الواحد على مستوى التفصيل.الجوزة المشقرة وبالقشرة: 1000 مي للكيلوغرام الواحد على مستوى الجملة و3000 مي للكيلوغرام الواحد على مستوى التفصيل.البوفريوة المقشرة وبالقشرة: 600 مي للكيلوغرام الواحد على مستوى الجملة و2000 مي للكيلوغرام الواحد على مستوى التفصيل.البندق: 2100 مي للكيلوغرام الواحد على مستوى الجملة و4200 مي للكيلوغرام الواحد على مستوى التفصيل.الفستق المقشر وبالقشرة: 1100 مي للكيلوغرام الواحد على مستوى الجملة و2300 مي للكيلوغرام الواحد على مستوى التفصيل.زبيب: 450 مي للكيلوغرام الواحد على مستوى الجملة و1200 مي للكيلوغرام الواحد على مستوى التفصيل.ونبّهت الوزارة أنّ كل مخالفة لهذا القرار تقع معاينتها وتتبعها وزجرها حسب مقتضيات القانون.