القبض على ثلاثة أشخاص من جنسيّات إفريقيّة كانوا يعتزمون التسلّل إلى ليبيا (وزارة الداخلية)

Jeudi 08 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-08 12:52:44

- تمكنت الوحدات الحدوديّة البرّية للحرس الوطني بولاية مدنين، أمس الأربعاء، بالقرب من رسم الحدّ التونسي الليبي، من "إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص يحملون جنسيّات إفريقيّة، كانوا يعتزمون التسلّل إلى ليبيا خلسة"، وفق بلاغ صادر اليوم الخميس عن وزارة الداخلية.كما جاء في البلاغ ذاته أن "النيابة العموميّة أذنت لفرقة الإرشاد الحدودي للحرس الوطني ببنقردان، بالإحتفاظ بالمتسللين واتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم".