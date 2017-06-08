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تضرر ثماني عائلات بالمنيهلة جراء تهاطل امطار غزيرة على المنطقة

Jeudi 08 Juin 2017
بــاب نــات - اكد معتمد المنيهلة محمد الهادي الزايري تضرر نحو 8 عائلات تقطن بنهج 1821 بالمنيهلة من ولاية اريانة جراء الامطار الغزيرة التي تهاطلت مؤخرا وتسببت في تسرب المياه الى المنازل وفي اضرار مادية بعدد من المباني السكنية.

وقال انه "تم توزيع 29 حاشية و15 غطاء و15 طردا يحتوي مواد غذائية لفائدة العائلات المتضررة مع متابعة الاوضاع الاجتماعية لعدد اخر لتمكينهم من مساعدات عينية خلال شهر رمضان".
وذكر معتمد المنيهلة في جانب اخر انه "تم توزيع اكثر من 650 مساعدة عينية ومالية لفائدة العائلات المعوزة بالمنطقة بالتعاون مع هياكل الاتحاد الجهوي للتضامن الاجتماعي، وذلك في اطار دعم الجهود الجهوية لمساعدة العائلات المعوزة بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر".
س ف/باشا



Publié le:2017-06-08 12:45:51

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