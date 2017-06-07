تمركز وحدات من الجيش الوطني بين قريتي بشني والجرسين بولاية قبلي للحيلولة دون تجدد تبادل العنف بين شباب القريتين

ويعتبر اهالي منطقة بشني انجاز هذا الطريق تعديا على اراضيهم مطالبين بتغيير مسارها قبل الشروع في عملية التعبيد وقد تحول معتمد قبلي الجنوبية منير محاجبة على عين المكان في محاولة لتطويق الخلافات بين اهالي القريتين الا ان الاوضاع تطورت لتصل الى تراشق بالحجارة وتبادل للعنف بين شباب القريتين المذكورتين مما ادى الى اصابة بعض المواطنين تم نقلهم الى المستشفى الجهوي بقبلي حيث تلقوا الاسعافات الضرورية وغادروا المستشفى وفق ما اكده مصدر طبي لمراسل وات واكد معتمد قبلي الجنوبية لمراسل وات انه سيتم عقد جلستين مساء اليوم تجمعه الاولى بممثلين عن اهالي قرية الجرسين في حين تجمع الجلسة الثانية معتمد الفوار بممثلين عن اهالي قرية بشني من اجل تقريب وجهات النظر وايجاد حل لهذه الخلافات حمد
Publié le:2017-06-07 23:05:59
Par:radhiradhouan (Tunisia )
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