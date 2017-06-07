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القبض على 5 مفتش عنهم في مجاز الباب بباجة

Mercredi 07 Juin 2017
بــاب نــات - تمكنت، اليوم الاربعاء، الوحدات الأمنية بمجاز الباب من ولاية باجة، من القبض على 5 اشخاص صادرة في حقهم مناشير تفتيش مختلفة، ويصنف أحدهم، والذي كان قد فر من السجن خلال احداث الثورة سنة 2011 ، بالخطير وتتعلق به عديد القضايا الجزائية والمدنية، وذلك وفق ما أفاد به مصدر أمني مراسلة (وات) بالجهة.

وأضاف المصدر ذاته ان تم إلقاء القبض على المفتش عنهم الخمسة في أماكن مختلفة بمجاز الباب، وذلك خلال حملة أمنية ومرورية مكثفة نفذت اليوم بالمنطقة، حيث تم التعرف على أحدهم وهو يستقل سيارة أجرة فيما ألقي القبض على عدد منهم مترجلين.
شريفة/يسر




Publié le:2017-06-07 19:05:29

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