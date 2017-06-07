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Politique

الجهيناوي: رئيس الجمهورية حريص على دعوة الأشقاء الخليجيين إلى تجاوز خلافاتهم عبر الحوار والتفاهم

Mercredi 07 Juin 2017
بــاب نــات - إلتقى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، مع خميس الجهيناوي وزير الشؤون الخارجية.
وصرّح الجهيناوي، بأنّه أطلع رئيس الدولة، على فحوى زيارته إلى الجزائر يومي 5 و6 جوان الجاري، لمزيد دعم وتعزيز العلاقات الثنائية، ونتائج مباحثاته مع كلّ من الوزير الأوّل ووزير الخارجية، اللذين أكّدا حرصهما على تطوير العلاقات التونسية الجزائرية في كافة المجالات، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

كما أفاد بأنه قدّم لرئيس الجمهورية، عرضا حول الإجتماع الثلاثي لوزراء خارجية تونس والجزائر ومصر حول ليبيا المنعقد بالجزائر، والذي كان مناسبة للتأكيد على المبادئ التي تمّ إعتمادها في إعلان تونس الوزاري يوم 20 فيفري 2017 حول إيجاد تسوية سياسية شاملة للأزمة في ليبيا، من خلال تشجيع الحوار بين مختلف الأطراف الليبية، مبينا أنّ التشاور والتنسيق بين وزراء الخارجية سيتواصل في الفترة القادمة، لتقديم بعض الأفكار في هذا الاتجاه إلى الأشقاء الليبيين.

وأضاف وزير الشؤون الخارجية، أنّه استعرض ترتيبات زيارة رئيس الجمهورية إلى برلين يومي 12 و13 جوان الجاري، للمشاركة في مؤتمر مجموعة العشرين (G20) حول الشراكة مع إفريقيا تحت الرئاسة الألمانية، وبرنامج المقابلات الثنائية التي سيجريها رئيس الدولة بهذه المناسبة مع عدد من قادة الدول المشاركة.

كما تطرق اللقاء إلى التطورات الأخيرة على الساحة الخليجية، حيث أكد الجهيناوي حرص رئيس الجمهورية على دعوة الأشقاء الخليجيين إلى تجاوز خلافاتهم عبر الحوار والتفاهم، والعمل على إيجاد حلول لكل المشاكل العالقة للحفاظ على مناعة وأمن دول الخليج بصفة خاصة والأمن القومي العربي بصفة عامة.

سبل


Publié le:2017-06-07 14:55:34

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1 de 1 commentaires pour l'article 143775

Mandhouj  (France)  |Mercredi 07 Juin 2017 à 15h 09m |           
يلزم الباجي البجبوج الوطني ، يشد أمراء الامارات من اذانهم ، حتى يأتوا بالاموال المهربة عندهم من طرف السارق بن علي و حاشيته ... يا بجبج البجابيج ، البجبوج الوطني الغالي ، إجبد من وذنيهم و يعطيهم بالكف و إبصق على وجوههم ، انهم كلاب يحمون الأموال المسروقة ...
الشعب معك .



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