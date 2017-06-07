علي العريض يدعو إلى عدم توظيف الأزمة بين قطر وعدد من الدول العربية في إحداث ''انقسامات داخلية أو اصطفافات''

Mercredi 07 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-07 14:25:06

- دعا نائب رئيس حركة النهضة علي العريض إلى عدم الاصطفاف وراء أي شق أو أي طرف من أطراف الأزمة الحالية بين عدد من الدول العربية وقطر، بما يحقق مصلحة تونس ويحفظ علاقاتها مع كل الدول، معبرا عن أمله في "أن تقدر كل الأطراف في تونس مصلحة بلادنا وعدم توظيف هذه المشكلة في إحداث انقسامات داخلية أو اصطفافات".وأضاف العريض قوله، في تصريح إعلامي على هامش حفل تنصيب الهياكل المنتخبة لحركة النهضة في ولاية صفاقس مساء أمس الثلاثاء، إن الحركة التي "هي جزء من حكومة تونس لا تريد أن تتدخل في القرارات السيادية للدولة المعنية بهذه الأزمة والتي تربطها ببلادنا علاقات دبلوماسية قوية".وقال في هذا الخصوص إن النهضة "حريصة على أن تعالج المشاكل الطارئة بين الدول الشقيقة وتطوق بالطرق المعتادة وبتدخل الحكماء من هذه الدول، بما فيها تونس، بما يمكن من امتصاص التوتر الموجود والتوصل الى حلول تحفظ علاقات الأشقاء وتخدم مصيرهم المشترك"، وفق تعبيره.من جهة أخرى أكد نائب رئيس حركة النهضة دعم الحركة باعتبارها مشاركة من حكومة الوحدة الوطنية للخطوات الأولى في مقاومة الفساد في كنف احترام القانون وضمان استمراريتها في سياسة الدولة، مبينا أن هذا الاستحقاق يتطلب جهودا متواصلة ونفسا طويلا، على أن تتجند الدولة لتحقيقه بالتوازي مع الأولويات الوطنية الأخرى ولا سيما حماية الحريات واستكمال بناء المؤسسات الدستورية ومكافحة الإرهاب ودفع التنمية واستحثاث نسق المشاريع المعطلة والتشغيل وغيرها.وأكد ان النهضة التي استكملت تجديد هياكلها المحلية والجهوية وانجزت مؤتمرها الانتخابي العاشر تستعد للاستحقاق الانتخابي البلدي المقبل، الذي وصفه بالمهم جدا باعتبار أن الأمر يتعلق "بأول انتخابات بلدية حقيقية في تونس الديمقراطية، ستمكن من نقل جزء من السلطة المركزية للجهات ويدعم المشاركة المباشرة للمواطنين في الشأن العام والتنمية".وقال إن الحركة تدفع باتجاه التعجيل بالانتخابات البلدية وانجازها في موعدها وليس باتجاه التأجيل لأن هذه الانتخابات هي جزء من الحل وليست المشكل، رغم ضيق الوقت الذي عبرت عنه بعض الأحزاب، بحسب تعبيره.وتم خلال هذا اللقاء، الذي تزامن مع الذكرى 37 لتأسيس حركة النهضة وحضره عدد من أنصارها، تنصيب المكاتب المحلية التي تم انتخابها في 16 معتمدية من ولاية صفاقس وكذلك الكاتب العام للمكتب الجهوي بالنسبة للمدة النيابية الجديدة، الحبيب ادريس، الذي خلف نفسه في هذه الانتخابات وسيشكل أعضاء مكتبه الجديد ويقدمه للمجلس الجهوي للشورى الذي يتولى المصادقة عليه.مسك