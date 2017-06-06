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Politique

عبد الكافي: حملات الاعتقال التي طالت رجال أعمال تتعلق بذمتهم شبهات فساد مخطط لها منذ مدة

Mardi 06 Juin 2017
بــاب نــات - اعتبر وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية بالنيابة محمد الفاضل عبد الكافي، أن حملات الاعتقال التي قامت بها الحكومة مؤخرا ضد عدد من رجال الأعمال، مخطط لها منذ أشهر وهي مبرمجة وسرية وتندرج في صلب مهام الحكومة في تفكيك أركان الفساد"، في اشارة منه الى الحملة التي شنتها الحكومة منذ 23 ماي 2017، واعتقل خلالها 9 رجال أعمال الى حد الآن.

وأضاف في تعقيبه على تدخلات النواب ،خلال جلسة عامة إلتأمت الثلاثاء بباردو، للنظر فى مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على إنضمام تونس للإتفاقية الدولية حول تبسيط ومواءمة الأنظمة الديوانية (اتفاقية كيوطو)، أن الحملة جرت بعد سلسلة مطولة من الاجتماعات التي تم خلالها متابعة ملفات وشبهات الفساد لأسماء ضالعة ومورطة في ملفات فساد، مفندا ما اعتبره" تشكيكا في دواعي الحملة وتوقيتها".

وأكد عبد الكافي،تواصل الجهود والاجراءات الرامية لمكافحة الفساد، مشيرا إلى أن مسار محاربة الفساد بعيد عن أن يكون في خانة السبق الصحفي أو الاجراء الظرفي، بل هو عمل متواصل تشرف عليه ادارة مركزية ويحظى بمتابعة دقيقة من قبل رئاسة الحكومة".
وكشف، بأنه تم خلال مداهمات قامت بها الديوانة التونسية خلال الفترة الممتدة من شهر مارس الى غاية شهر جانفي 2017، حجز سلع بقيمة 40 مليون دينار، في حين تم حجز سلع بقيمة 140 مليون دينار خلال سنة 2016 .

وفي رده على استفسارات النواب بشأن مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على الاتفاقية الدولية حول تبسيط ومواءمة الأنظمة الديوانية، اعتبر المسؤول، أن الاتفاقية ستمكن من دعم انفتاح تونس على التجارة العالمية بما يدعم تنافسية المنتوج التونسي.

و أشار في رده على سؤال توجهت به النائبة ريم الثايري حول ما اعتبرته "عدم مبادرة للدول الصديقة لتونس بالاستثمار ودفع جهود الاقتصاد"، الى التزام كافة ممثلي الصناديق المالية بتوفير الدعم المالي لتونس.
وتجسد ذلك حسب عبد الكافي، من خلال توقيع كافة ممثلي الصناديق المالية على التعهدات المتعلقة بندوة الاستثمار التي انتظمت يومي 29 و30 نوفمبر 2016 بتونس العاصمة.
حر

Publié le:2017-06-06 18:45:45

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1 de 1 commentaires pour l'article 143736

Mandhouj  (France)  |Mardi 06 Juin 2017 à 19h 25m |           
" اعتبر وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير المالية بالنيابة محمد الفاضل عبد الكافي، أن حملات الاعتقال التي قامت بها الحكومة مؤخرا ضد عدد من رجال الأعمال، مخطط لها منذ أشهر وهي مبرمجة وسرية وتندرج في صلب مهام الحكومة في تفكيك أركان الفساد"، في اشارة منه الى الحملة التي شنتها الحكومة منذ 23 ماي 2017، واعتقل خلالها 9 رجال أعمال الى حد الآن."

تصريح ليس له أي معنى سوى أن الحكومة في "هذه الحرب على الفساد " لا تثق حتى في الأحزاب المشاركة في الحكم .. و هناك ألف دليل ، على رأس هذه الأدلة طريقة تعمل احزاب الحكم في بداية الايقافات لبعض ما يسمى رجال الأعمال ... إذا كانت هناك خلية ضيقة مهتمة بالتحضير لهذه الحرب ، و لا أحد يعلم بها غير الاثنين أو الثلاثة الذين يشرفون من قريب على التحضير المحكم و السري ؛ فنحن لا تحكمنا دولة و حكومة ، و انما أفراد لا يثقون في بعضهم ، منظومة الحكم هي نفسها فيها
منظومات موازية قد تكشف ما تريد ما تفعله ما يسمى "الدولة أو الحكومة" ، و و و . على كل حال تبقى الدولة التونسية ، شبه دولة ، ليس بالإمكان تركيز عمل حكومي ، إصلاحي ، دون تدخل منظومات فاسدة أو موازية لتفشل الإصلاحات ، و هكذا يوما الاتحاد يطالب بتنحية وزير ، ثم آخر ، إذا لا يكون الاتحاد ، فقد تكون منظمة الأعراف (لكن بطريقة أكثر ديبلوماسية و لا يتعامل معها الاعلام البنفسجي أو غيره )، قد تكون منظمة الفلاحين ، قد يكون حزب آخر يشارك في الحكم و ربما
أمضى على وثيقة قرطاج ، لكنه يضع العصا في العجلة ، ............... قد يكون لوبي من اللوبيات الخبيثة ، .... و من هنا يمكن أن نفهم سبب (من الأسباب ) في عدم إستكمال المشاريع ، عدم تقدم العمل الحكومي بأكثر سرعة ، بأكثر إيجابية

في الأخير الله يهديك سيدي الوزير ، لماذا هكذا تصريح ، فالرسالة الموجهة عبره للمجتمع غير سليمة و لا تطمئن المواطن . تبقى طريقة التعامل و التعاطي الإعلامي للحكومات التونسية مثل ما يقول المثل ، جاء يصلح ، عطبها !!!!!!!!!

لا حول و لا قوة إلى بالله ... الكثير من التوانسة عاطين فيك النوارة ، قالوا هذا رجل قاري ما شاء الله ، لكن (لا داعي أن أزيد ).

سؤال : لم تسرح هكذا ، أليس تبعث برسالة للوبيات آخرين ، لتقول لهم نحن في الطريق نحوكم (مجبر أخاك لا بطل ) ، نظموا أموركم قبل أن نأتي ؟

الله يهدي الجميع .



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