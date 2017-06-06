حركة النهضة تدعو دول الخليج الى تجنب التصعيد وتغليب لغة الحوار

Mardi 06 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-06 16:19:15

- بعد ان اعلنت بعض الدول العربية عن قطع علاقاتها مع دولة قطر ووقف المبادلات معها. وامام هذا التصعيد الحاصل،أصدرت حركة النهضة اليوم 06 جوان بيانا أعربت فيه عن انشغالها الكبير لتردي العلاقات بين دول عربية شقيقة تجمع بينها روابط تاريخية عريقة ومصالح عليا مشتركة تقتضي من هذه البلدان رعاية تلك المصالح وتنميتها وتوسيعهاكما دعت الحركة في بيانها كل الأشقاء الى تجنب التصعيد وتغليب لغة الحوار وتفعيل دور الهيئات المشتركة والخطوط الديبلوماسية ومنها تشجيع الوساطة الكويتية لتطويق الخلافات وحلها وعودة العلاقات.