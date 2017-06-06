توزيع تجهيزات جديدة خاصة بأقسام الجراحة على عدد من المستشفيات العمومية

Mardi 06 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-06 15:57:29

- شرعت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء في توزيع وتركيب جملة من المعدات الجديدة في عدد من مستشفيات العاصمة وولايات أخرى.وتشمل الدفعة الأولى من التجهيزات الخاصة بأقسام الجراحة في اختصاصات مختلفة، كلا من مستشفى الرابطة بالعاصمة وقسمي جراحة العظام والجراحة العامة بمستشفى الحروق البليغة ببن عروس إلى جانب أقسام الجراحة بكل من المستشفيات الجهوية بقابس وقبلي والحبيب بورقيبة بصفاقس وقسم جراحة العظام بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد ومستشفى البشير حمزة للأطفال بباب سعدون والمستشفى الجهوي بمجاز الباب بباجة.كما ينطلق الأسبوع القادم توزيع نفس التجهيزات على كل من المستشفيات الجهوية بنابل ومنزل تميم مستشفى فرحات حشاد بسوسة ومستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير.وفي ما يتعلق بتجديد أسطول السيارات فقد تقرر على مستوى الوزارة إعطاء الأولوية المطلقة لمصالح حفظ الصحة بالجهات وإدارات الطب المدرسي والجامعي إضافة إلى السيارات المخصصة لنقل الأطباء لمراكز رعاية الصحة الأساسية وذلك بهدف تمكين هذه الهياكل من القيام بدورها على أحسن وجه.وكانت الوزارة قد أعلنت منذ شهر نوفمبر 2016 على طلبات العروض لاقتناء جملة من المعدات بهدف تحسين الخدمات في الهياكل الصحية العمومية بمختلف مستوياتها.