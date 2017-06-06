شركة ''نقل تونس'' تدعو لضرورة تضافر الجهود لحماية الركاب

وأكدت الشركة، ضرورة توعية الأولياء لأبنائهم بالمخاطر التي قد تنجرّ عن السلوكيات اللامسؤولة والعمل على منعهم من المخاطرة بحياتهم بتعطيل الأبواب بواسطة تخريب أنظمة التحكّـم والمراقبة الخاصة بها، ممّـا يجعل السائق غير قادر على التفطن لوجود عطل.
وأضافت أنه رغم المجهود التحسيسي للتحذير من مغبة التباهي بمثل هذه المخاطرة إلاّ أنّ الظاهرة زادت تفاقما من حيث جســـامة الأضرار وذلك أمــام مرأى ومسمــع ركّـاب المترو من الكهول إضافة إلى الغياب الكلّـي لأولياء الضحايا من الأطفـال.
وكانت شركة "نقـل تـونـس" قد سجّــلت خلال شهر ماي 4 حوادث أليمة ألحقت أضرارا بدنية جسيمة بعديد الركاب من شريحة الأطفال كانت نتيجة أعمال شغب وعبث متمثلة أساسا في التمسّـك بأجزاء خارجية لعربات المترو أثناء السير.
Publié le:2017-06-06 16:08:57
Par:essoltan (France )
Sur: الأزهر العكرمي: المرزوقي كيف القطوس الأكحل تضربو تستاذى تخليه ياكلك عشاك