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Economie

شركة ''نقل تونس'' تدعو لضرورة تضافر الجهود لحماية الركاب

Mardi 06 Juin 2017
بــاب نــات - دعت شركة "نقل تونس"، الثلاثاء، إلى مزيد معاضدة الجهود في مجال التحـسـيـس من طرف وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني من أجل تفادي وقوع حوادث مؤلمة كالحــادث الأخير الذي سـجل الثلاثاء 30 ماي 2017 على خط المترو رقم 5 في مستوى حي التـضامن والذي دفع ثمنه غاليا شاب يبلغ من العمر 17 ربيعا بعد تـعــمّـده التـمسّـك بالجانب الخارجي للعربة ممّـا أدّى إلى بتر ساقه وكـسـر الأخرى إضافة إلى نزيف داخلي بالرأس.

وأكدت الشركة، ضرورة توعية الأولياء لأبنائهم بالمخاطر التي قد تنجرّ عن السلوكيات اللامسؤولة والعمل على منعهم من المخاطرة بحياتهم بتعطيل الأبواب بواسطة تخريب أنظمة التحكّـم والمراقبة الخاصة بها، ممّـا يجعل السائق غير قادر على التفطن لوجود عطل.
وأضافت أنه رغم المجهود التحسيسي للتحذير من مغبة التباهي بمثل هذه المخاطرة إلاّ أنّ الظاهرة زادت تفاقما من حيث جســـامة الأضرار وذلك أمــام مرأى ومسمــع ركّـاب المترو من الكهول إضافة إلى الغياب الكلّـي لأولياء الضحايا من الأطفـال.
وكانت شركة "نقـل تـونـس" قد سجّــلت خلال شهر ماي 4 حوادث أليمة ألحقت أضرارا بدنية جسيمة بعديد الركاب من شريحة الأطفال كانت نتيجة أعمال شغب وعبث متمثلة أساسا في التمسّـك بأجزاء خارجية لعربات المترو أثناء السير.





Publié le:2017-06-06 16:08:57

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