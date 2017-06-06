تأجيل انطلاق موسم الحصاد في ولاية جندوبة بسبب التقلّبات المناخية

وأكّد من ناحيته رئيس دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية في جندوبة عمار البلحي أن مصالح المندوبية لم تسجّل أضرارا بمزارع الحبوب، متوقّعا أن ينطلق موسم الحصاد مطلع الاسبوع القادم وذلك تزامنا مع عودة درجات الحرارة للارتفاع.
وكانت مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وديوان الحبوب قد حدّدت في وقت سابق يوم الثلاثاء 6 جوان موعدا لانطلاق موسم الحصاد المتوقّع أن يسجّل ارتفاع بنحو 400 ألف قنطار مقارنة بالسنة الماضية حيث بلغت صابة الحبوب 2 مليون قنطار .
من جهة أخرى حافظت سدود الجهة على منسوب مياهها دون تسجيل زيادة ملحوظة وفق ما أكّدته سنية الدبوسي مديرة سدّ بوهرتمة المزوّد الرئيسي للأراضي السقويـة ومياه الشرب لالاف المواطنين.
Publié le:2017-06-06 17:02:49
Par:Nouri (Switzerland )
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