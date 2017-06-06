تأجيل انطلاق موسم الحصاد في ولاية جندوبة بسبب التقلّبات المناخية

Mardi 06 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-06 17:02:49

- تأجّل انطلاق موسم الحصاد في ولاية جندوبة إلى أجل لم يحدّد بعد وذلك بسبب التقلّبات المناخية الاخيرة وما رافقها من أمطار غزيرة تساقطت بالجهة وبعدد من مناطق البلاد دون تسجيل أضرار لافتة وفق ما أكده المدير الجهوي للحماية المدنية في جندوبة منير الريابي لمراسل (وات).وأكّد من ناحيته رئيس دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية في جندوبة عمار البلحي أن مصالح المندوبية لم تسجّل أضرارا بمزارع الحبوب، متوقّعا أن ينطلق موسم الحصاد مطلع الاسبوع القادم وذلك تزامنا مع عودة درجات الحرارة للارتفاع.وكانت مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وديوان الحبوب قد حدّدت في وقت سابق يوم الثلاثاء 6 جوان موعدا لانطلاق موسم الحصاد المتوقّع أن يسجّل ارتفاع بنحو 400 ألف قنطار مقارنة بالسنة الماضية حيث بلغت صابة الحبوب 2 مليون قنطار .من جهة أخرى حافظت سدود الجهة على منسوب مياهها دون تسجيل زيادة ملحوظة وفق ما أكّدته سنية الدبوسي مديرة سدّ بوهرتمة المزوّد الرئيسي للأراضي السقويـة ومياه الشرب لالاف المواطنين.