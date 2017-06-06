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Politique

تراجع عدد نواب نداء تونس إلى 59 نائبا

Mardi 06 Juin 2017
بــاب نــات - - أعلن رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، في بداية الجلسة العامة للمجلس، صباح اليوم الثلاثاء، عن استقالة كل من النائبين خميس قسيلة والناصر شويخ وإقالة النائبة صابرين القوبنطيني من كتلة حركة نداء تونس، ليصبح عدد أعضائها 59.
وعلى صعيد آخر جدد الناصر التنديد بالحادثة الإرهابية التي جدت الأسبوع الماضي في جبل المغيلة والتي ذهب ضحيتها الشهيد خليفة السلطاني، بعد اختطافه من قبل مجموعة إرهابية.

كما تقدم مجددا بالتعازي إلى عائلة الشهيد، قبل أن يتلو الحاضرون فاتحة الكتاب، ترحما على روحه الطاهرة.

وبخصوص المستجدات الأخيرة والمتعلقة بتوتر العلاقات بين عدد من دول الخليج، أكد رئيس البرلمان متابعة أوضاع أفراد الجالية التونسية في دولة قطر والإهتمام بهم، مشيرا إلى إمكانية توجيه أسئلة لاحقا حول هذا الموضوع.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة العامة التي انطلقت أشغالها في حدود الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم، بعد رفعها من قبل رئيس المجلس في وقتها الأصلي لعدم اكتمال النصاب (حضور 30 نائبا فقط)، النظر في لائحة تقدمت بها كتلة الحرة لحركة مشروع تونس طبقا لأحكام الفصل 141 من النظام الداخلي.

- النظر في مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على الاتفاقية الدولية حول تبسيط ومواءمة الأنظمة الديوانية (اتفاقية كيوطو) لسنة 1973 كما تم تعديلها سنة 1999.
- النظر في أسئلة شفاهية موجهة إلى وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي (وزير المالية بالنيابة).



Publié le:2017-06-06 11:42:32

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