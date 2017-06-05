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Politique

لجنة الفرز لهيئة الحقيقة والكرامة تستمع غدا للمترشح رامي الطرابلسي بخصوص اعتراضات على ترشحه

Lundi 05 Juin 2017
بــاب نــات - قالت النائبة رابحة بن حسين، إن لجنة الفرز البرلمانية لسد الشغور في عضوية هيئة الحقيقة والكرامة، ستجتمع غدا الثلاثاء للاستماع إلى المترشح رامي الطرابلسي (عن الاختصاصات ذات العلاقة بالعدالة الانتقالية)، نظرا إلى أن اللجنة تلقت اعتراضات على ترشحه من الخارج على غرار رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين، ولذلك ستستمع له اللجنة غدا ليدافع عن نفسه.

وبينت بن حسين، في تصريح لـ(وات)، اليوم الاثنين إثر اجتماع اللجنة، أن الاعتراضات على شخص رامي الطرابلسي تتعلق بالنزاهة والكفاءة والحياد، حيث اعتبرت بن سدرين أن رامي الطرابلسي، الذي يباشر حاليا مهاما بهيئة الحقيقة والكرامة " أداؤه هزيل ولا ترى فيه إضافىة للهيئة"، فضلا عن ورود اعتراض آخر بشأنه من أحد المترشحين في نفس الاختصاص تتعلق كذلك بالأسباب ذاتها.

ولاحظت أنه سيقع الاستماع له غدا ليدافع عن نفسه ويدافع عن حظوظه في الترشح، مشيرة إلى أنه إذا وقع قبول الاعتراض من اللجنة فإنه سيقع اختيار مترشح آخر عن نفس الصنف وإذا لم يقع قبوله فإن الأسماء المترشحة ستعرض على التصويت في الجلسة العامة.
يشار إلى أن لجنة فرز الترشحات لسد الشغور في عضوية هيئة الحقيقة والكرامة قبلت ثلاثة ملفات إداريا وهم سهيل بالطيب (قاضي إداري) وشيماء عيسى بنهقي (مختص في العلوم الشرعية ورامي الطرابلسي ((عن الاختصاصات ذات العلاقة بالعدالة الانتقالية).
هند



Publié le:2017-06-05 20:09:05

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