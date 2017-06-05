Radio Babnet Tunisie  On Air: Jawad Ali - Ghalia  
Economie

شركة نقل تونس تؤمن حافلات نقل التلاميذ المترشحين لاجيتاز الباكالوريا

Lundi 05 Juin 2017
بــاب نــات - قررت شركة النقل بتونس، تشغيل الخطوط الخاصة بنقل التلاميذ إلى مراكز الإمتحانات، بهدف تأمين نقل المترشحين لإجتياز إمتحان الباكالوريا في ظروف ملائمة، بحسب ما أعلنت عنه الشركة في بلاغ لها.
وقد تم في إطار هذه الخدمة، تخصيص 58 حافلة موزعة على 19 مركز إمتحان بولايات تونس الكبرى.

وخصصت الشركة، بموجب هذه الخدمة 7 حافلات لنقل التلاميذ بولاية تونس لمعاهد قرطاج حنبعل، وقرطاج الرئاسة، ومعهد العمران، و13 حافلة بولاية أريانة لايصال المترشحين إلى معاهد، خير الدين بأريانة، وقلعة الأندلس ورواد وأريانة.

وتم بحسب نفس البلاغ، تخصيص 9 حافلات في ولاية بن عروس لنقل التلاميذ الى معهدي بن عروس ومرناق، فيما وضعت الشركة 29 حافلة لنقل المترشحين بولاية منوبة باتجاه معاهد، المرناقية وبرج العامري والمعهد النموذجي بمنوبة و ابن عرفة - شواط وطريق الشويقي وإبن أبي الضياف وأسد إبن الفرات والمعهد النموذجي بيرم التونسي ومعهدي الإستقلال وسيدي ثابت.



Publié le:2017-06-05 15:12:01

cadre-f44d6e2bdbb5428b3f62b960a3334b70-2017-06-05 15:12:01
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 143678



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12363,7

  • (1er juin)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 2,74385 DT        1$ =2,44304 DT
  • Solde Compte du Trésor   (1er juin)   921,7 MDT
  

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |143678 260|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires