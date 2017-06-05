شركة نقل تونس تؤمن حافلات نقل التلاميذ المترشحين لاجيتاز الباكالوريا

Lundi 05 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-05 15:12:01

- قررت شركة النقل بتونس، تشغيل الخطوط الخاصة بنقل التلاميذ إلى مراكز الإمتحانات، بهدف تأمين نقل المترشحين لإجتياز إمتحان الباكالوريا في ظروف ملائمة، بحسب ما أعلنت عنه الشركة في بلاغ لها.وقد تم في إطار هذه الخدمة، تخصيص 58 حافلة موزعة على 19 مركز إمتحان بولايات تونس الكبرى.وخصصت الشركة، بموجب هذه الخدمة 7 حافلات لنقل التلاميذ بولاية تونس لمعاهد قرطاج حنبعل، وقرطاج الرئاسة، ومعهد العمران، و13 حافلة بولاية أريانة لايصال المترشحين إلى معاهد، خير الدين بأريانة، وقلعة الأندلس ورواد وأريانة.وتم بحسب نفس البلاغ، تخصيص 9 حافلات في ولاية بن عروس لنقل التلاميذ الى معهدي بن عروس ومرناق، فيما وضعت الشركة 29 حافلة لنقل المترشحين بولاية منوبة باتجاه معاهد، المرناقية وبرج العامري والمعهد النموذجي بمنوبة و ابن عرفة - شواط وطريق الشويقي وإبن أبي الضياف وأسد إبن الفرات والمعهد النموذجي بيرم التونسي ومعهدي الإستقلال وسيدي ثابت.