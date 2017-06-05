شورى النهضة يدعو الاطراف العربية المتنازعة إلى ''حل الخلافات بينهم بالحوار وبالطرق الديبلوماسية''

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بــاب نــات





Publié le:2017-06-05 14:47:36

- دعا مجلس شورى حركة النهضة "الأطراف العربية المتنازعة" إلى ما أسماه "تعظيم" المصالح المشتركة بينهم وحل الخلافات بالحوار وبالطرق الديبلوماسية" وعبر المجلس، في بيان صادر عقب انعقاد دورته العادية يومي السبت والأحد، عن " انشغاله لتردي العلاقات العربية- العربية في الفترة الأخيرة بما قد يفتح على أزمات لا تخدم صالح دول المنطقة وشعوبها"، وذلك في إشارة للأزمة الحالية بين كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة وقطر من جهة أخرى.وخصص مجلس شورى حركة النهضة ، دورته العادية الثالثة عشرة لمتابعة الأوضاع العامة بالبلاد وخاصة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.كما تابع استعدادات الحركة للانتخابات المحلية وصادق على اللائحة المنظمة لعمل مجالس الشورى الجهوية التي تم انتخابها مؤخرا في إطار عملية التجديد الهيكلي.وندد المجلس بشدة "بالجريمة الإرهابية البشعة التي ذهب ضحيتها الشاب خليفة السلطاني بمنطقة جبل المغيلة من ولاية سيدي بوزيد ليلتحق بأخيه الشهيد مبروك السلطاني الذي تم اغتياله بنفس الطريقة الإجرامية"، وفق نص البيان.كما ثمن الخطوات المعلنة من قبل حكومة الوحدة الوطنية ودعمه لها في التصدي لظاهرة الفساد ومتابعة الضالعين فيه، معتبرا أنّ الفساد قد بلغ درجة من التغوّل والشراسة تهدد كيان الدولة وتعيق عمليات الإصلاح والتنمية في كل المجالات.وأكد مجلس شورى النهضة أن "من ضمانات النجاح في هذه المعركة هو شفافيتها وديمومتها وشموليتها، دون انتقاء، واحترامها للقوانين بما يدعم مصداقية المعركة ويعزز ثقة التونسيين فيها.وعبر عن انشغاله الكبير بما يجري من احتجاجات اجتماعية بعدد من الولايات، باعتبارها نتيجة موضوعية لتراكمات ولسياسات تنمويّة فشلت في خلق ديناميكية تشغيل ذاتي وارتبطت بالتشغيل الهشّ والموسمي، فقَدَ معها المُواطن قدرته على توفير احتياجاته الأساسية وتعمّقت بتأزم الأوضاع السياسية بالشقيقة ليبيا وتأخر إطلاق المشاريع التنموية.وبين أن الأمر يستدعي تفعيل الإجراءات الاستثنائية التي تم إعلانها والتسريع بانجاز المشاريع المبرمجة، ومواصلة اعتماد الحوار والتفاوض والسلمية منهجا لفض الإشكاليات.وعبر عن حرصه " إيلاء محطة الانتخابات البلدية ما تستحق من اهتمام باعتبارها استحقاقا دستوريا ووطنيا وتنزيلا لخيار الديمقراطية المحلية وآلية مهمة في التنمية والإصلاح، داعيا جميع الأطراف إلى النأي بالمؤسسات الساهرة على انجازها عن أية تجاذبات سياسيّة.أيمن