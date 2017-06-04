الشاهد: من لهم اموال بالعملة الصعبة يمكم لهم فتح حسابات بالعملة الصعبة بالبنوك التونسية

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بــاب نــات





Publié le:2017-06-04 13:49:31

- سعيا لايجاد حل لمسالة العملة الصعبة التي توجد بكثافة في اطار غير قانوني أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، في تصريح أدلى به لجريدة (الصباح)، اليوم الاحد , أن الحكومة اعدت مشروع قانون يتعلق بالتسوية فيما يخص قضايا الصرف سيمكن من لهم اموال بالعملة الصعبة من فتح حسابات بالعملة الصعبة ضمن المنظومة البنكية التونسية مقابل خطية بسيطة في حدود 5 بالمائة تقريبا وسيكون قانونا محدودا في الزمن اي من يتقدم في الاجال للتسوية يتمتع بذلك الامتياز.