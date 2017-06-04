حزب آفاق تونس يندد بعملية اغتيال خليفة السلطاني ويدعو إلى توفير الحماية لمتساكني المناطق المتاخمة لبؤر الإرهاب

وشدد الحزب في بيانه على ضرورة "توفير الحماية اللازمة والمتأكدة لمتساكني المناطق المتاخمة لبؤر الإرهاب باعتبارهم الخط الأول لمقاومته والمعرضين الأولين لغدره ودمويته، وتوفير الرعاية الضرورية لعائلة الشهيدين (خليفة ومبروك السلطاني)".
كما دعا إلى "الإسراع بتنمية هذه المناطق دعما لاستقرار المواطنين وانتصارا على الإرهاب بإرادة الحياة"، والى "رد مزلزل يكون في مستوى الحدث الشنيع"، وفق ذات البيان.
هند
Publié le:2017-06-04 08:20:02
Par:nourammar (United States ) Par Mobile
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