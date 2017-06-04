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حزب آفاق تونس يندد بعملية اغتيال خليفة السلطاني ويدعو إلى توفير الحماية لمتساكني المناطق المتاخمة لبؤر الإرهاب

Dimanche 04 Juin 2017
بــاب نــات - ندد حزب آفاق تونس، في بيان له اليوم السبت، باغتيال مجموعة ارهابية للراعي خليفة السلطاني شقيق مبروك السلطاني (الذي اغتيل في عملية مماثلة يوم 14 نوفمبر 2015) بجبل المغيلة بمعتمدية جلمة من ولاية سيدي بوزيد، وأكد مساندته اللامتناهية للقوات المسلحة في حربها على الإرهاب والإرهابيين.

وشدد الحزب في بيانه على ضرورة "توفير الحماية اللازمة والمتأكدة لمتساكني المناطق المتاخمة لبؤر الإرهاب باعتبارهم الخط الأول لمقاومته والمعرضين الأولين لغدره ودمويته، وتوفير الرعاية الضرورية لعائلة الشهيدين (خليفة ومبروك السلطاني)".

كما دعا إلى "الإسراع بتنمية هذه المناطق دعما لاستقرار المواطنين وانتصارا على الإرهاب بإرادة الحياة"، والى "رد مزلزل يكون في مستوى الحدث الشنيع"، وفق ذات البيان.
هند




Publié le:2017-06-04 08:20:02

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