مجموعة من شباب تطاوين تطلق مبادرة لايجاد حل للوضع في الجهة وانهاء اعتصام ''الكامور''

ودعا بيان صادر عن مجموعة الشباب التى اطلقت المبادرة، الحكومة الى "التعجيل بتنفيذ تعهداتها مع الدفع بنسق تنفيذ واضح"، وذكر "بالنسب العالية للمعطلين في الجهة، وبما تعيشه من تهميش منذ ستة عقود".
واكد احد مطلقى هذه المبادرة اشرف قرسان لمراسل (وات) بالجهة الحرص على "ان ينتهي الاعتصام في اقرب وقت ممكن، وتعود الحياة العادية الى الجهة"، وارجع طول هذا الاعتصام الى "فشل في التواصل بين المعتصمين والحكومة وغياب من يقرب وجهات النظر بينهما لفض الاعتصام سريعا"، وطالب جميع الاحزاب والمنظمات والمجتمع المدني الى "معاضدة هذه المبادرة التي ستسعى الى ان يحافظ المعتصمون على احقيتهم في التشغيل والتنمية، وان تستعيد الجهة قدرتها على استقطاب الاستثمار والنشاط الاقتصادي الذي هي جديرة به"، وفق قوله.
هدية/باشا
Publié le:2017-06-03 23:07:29
Par:bejaoui (Germany )
Sur: من يقود الحملة للتشهير بالمفطرين هو يؤذي الإسلام (مختصة في الدراسات الإسلامية)