عمال شركة ''قارتاكس'' للنسيج بالمنطقة الصناعية ''المغيرة'' ينفذون إضرابا عن العمل لليوم الرابع

Samedi 03 Juin 2017



بــاب نــات - ينفذ عمال شركة "قارتاكس" المختصة في قطاع النسيج والمنتصبة بالمنطقة الصناعية المغيرة من ولاية بن عروس إضرابا عن العمل لليوم الرابع على التوالي للمطالبة بخلاص مستحقاتهم المالية وتنفيذ الاتفاقيات الممضاة مع الطرف الاداري .



وأفاد الكاتب العام للنقابة الاساسية للشركة، حمدي الناصر، اليوم السبت، مراسل (وات) بالجهة، بأن عمال الشركة يلاقون اشكاليات كبرى في خلاص جراياتهم الشهرية نظرا لعدم صرفها في مواعيد ثابتة وهو ما أثر على توازناتهم المالية وخلق اشكاليات للعديد منهم في تسديد أقساط القروض المستوجبة عليهم للبنوك، مضيفا انه رغم امضاء اتفاق سابق مع الطرف الاداري بتحديد سقف زمني لايتجاوز الاسبوع الاول من بداية كل شهر الا انه لم يتم الالتزام به وتواصل التأخير في سداد الاجور.



ويطالب عمال الشركة باسترجاع المبالغ المتخلدة لهم بذمة الشركة والمتعلقة بعدم الاقتطاع الجبائي على المداخيل التي لاتتجاوز 5000 دينار مثلما ينص عليه الفصل عدد 73 من قانون المالية لسنة 2014 والتي تم في شأنها امضاء اتفاق سابق مع الطرف الاداري ينص على التزام المؤسسة بصرف القسط الاول منها في افريل المنقضي، وهو مالم يتم الايفاء به، الى حد اليوم.



ولم يتسن لمراسل (وات) الاتصال بممثل ادارة الموارد البشرية والمالية للشركة لمعرفة ردود الشركة على هذه المطالب وبحسب مصادر متطابقة من بين العمال المضربين تمّ تحديد موعد جديد للتفاوض بين الطرفين النقابي والاداري يوم 6 جوان المقبل.

يشار الى أن مؤسسة "قارتاكس" المصدرة كلّيا تشغّل حوالي 850 عاملا .



بسط/أم/جود



Publié le:2017-06-03 15:05:10

