حزب ''تونس للجميع'' يطالب بن غربية بالاعتذار بعد اسناد تأشيرة لحزب يحمل نفس الاسم ويلوح بالتوجه للمحكمة الإدارية

وأفاد خلال ندوة صحفية بالعاصمة اليوم السبت، أن الحزب وجه مراسلة لوزارة العلاقة مع الهيئات عن طريق عدل تنفيذ أعلم فيها الوزير بأن إسناد تأشيرة قانونية لحزب جديد يحمل اسم حزب موجود وينشط، يتنافى مع مقتضيات القانون، وطالبه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وعبر نائب رئيس الحزب مصطفى كمون عن استيائه مما اعتبره "استخفاف وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية، في التعامل مع الأحزاب الناشطة في تونس وجهلها بالمعطيات والقوانين المنظمة للعمل الحزبي"، ملوحا بالتوجه إلى المحكمة الإدارية للمطالبة بإبطال قرار منح الـتأشيرة للحزب الجديد، في صورة عدم تحرك الوزارة المعنية واتخاذها للإجراءات الضرورية.
ولدى تطرقه للشأن العام أكد رئيس الحزب مساندة حزبه لرئيس الحكومة في القرارات التي اتخذها مؤخرا في إطار مكافحة الفساد التي اعتبر أنها آفة تنخر الاقتصاد وتهدد مستقبل البلاد لافتا من جهة أخرى إلى ضرورة حماية المؤسسات الاقتصادية العامة والخاصة، والتقليص في مصاريف التوريد لحماية التوازنات المالية في البلاد.
حلا
Publié le:2017-06-03 16:08:00
Par:mah20 (France )
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