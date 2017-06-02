القناة الفرنسية '' TF1'' تبث تقريرا حول تحسن الوضع الأمني في تونس وارتفاع حجوزات السياح الفرنسيين

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بــاب نــات





Publié le:2017-06-02 23:08:26

- بثت قناة " تي أف1" الفرنسية ظهر يوم الجمعة 2 ماي تقريرا حول ارتفاع نسبة حجوزات السياح الفرنسيين في تونس خلال الموسم الصيفي الحالي.وعبّر عدد من الفرنسيين عن ارتياحهم لقضاء عطلتهم في تونس خاصة بعد تحسن الوضع الأمني في البلاد.وقال أحد السياح الفرنسيين أنه يشعر بالحماية في تونس مثلما يشعر بها في فرنسا.