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القناة الفرنسية '' TF1'' تبث تقريرا حول تحسن الوضع الأمني في تونس وارتفاع حجوزات السياح الفرنسيين
Vendredi 02 Juin 2017
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بــاب نــات
- بثت قناة " تي أف1" الفرنسية ظهر يوم الجمعة 2 ماي تقريرا حول ارتفاع نسبة حجوزات السياح الفرنسيين في تونس خلال الموسم الصيفي الحالي.
وعبّر عدد من الفرنسيين عن ارتياحهم لقضاء عطلتهم في تونس خاصة بعد تحسن الوضع الأمني في البلاد.
وقال أحد السياح الفرنسيين أنه يشعر بالحماية في تونس مثلما يشعر بها في فرنسا.
Publié le:2017-06-02 23:08:26
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MOUSALIM
(Tunisia)
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Vendredi 02 Juin 2017 à 23h 44m |
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