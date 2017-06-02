تعيين عادل الورغي واليا على تطاوين

Vendredi 02 Juin 2017



بــاب نــات - قرر رئيس الحكومة يوسف الشاهد تعيين عادل الورغي واليا على تطاوين، وفق ما جاء في بلاغ صادر، اليوم الجمعة، عن رئاسة الحكومة.

ويخلف الورغي سلفه محمد علي البرهومي الذي عين في منصبه يوم السبت 29 أفريل 2017 وقدم استقالته بعد أسابيع معدودة من تعيينه، لأسباب قال إنها "شخصية".





لمحة عن سيرة عادل الورغي

ولد يوم 25 أفريل 1976 بأريانة متحصّل على الأستاذية في الحقوق اختصاص قانون مؤسسات ومتخرج من المدرسة القومية للإدارة ومتفقد مركزي بوزارة أملاك الدولة.

وشغل خطة معتمد لمدة 6 سنوات 3 بقبلي الجنوبية و3 بمعتمدية مكثر من ولاية سليانة واشتغل منذ سبتمبر 2015 ككاتب عام بولاية.











Publié le:2017-06-02 20:48:23

