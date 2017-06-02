مونوبري: توقعات نمو سنوي لرقم أعمالها تراوح بين 8 و10 بالمائة للفترة 2017 / 2020

Vendredi 02 Juin 2017



بــاب نــات - تشير توقعات مونوبري إلى نمو سنوي لرقم أعمالها يتراوح بين 8 و10 بالمائة للفترة 2017 /2020 وتبدو سنة 2017 بوادرها جيدة مقارنة بسنة 2016" ذلك ما أكده فاضل كريم مدير عام سلسة المغازات الكبرى مونوبري، الجمعة.

وأعرب كريم، ببورصة تونس خلال عملية للافصاح المالي لمونوبري، عن تفاؤله بالنسبة لسنة 2017 ملاحظا أن رقم الأعمال سجل خلال الثلاثية الأولى من 2017 إرتفاعا بنسبة 7،02 بالمائة مقابل تراجع بنسبة 3،69 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2016.

وتابع "إنها حركية تأكدت وتدعم خياراتنا الاستراتيجية والتمشي الخاص بالتحول في إطار اجتماعي واقتصادي يبقى صعبا بالنسبة لقطاع فضاءات التوزيع الكبرى".



وذكر في هذا الاطار أن سنة 2016 تعتبر سنة مفصلية بالنسبة لمونوبري، التي اعتمدت مخططا للتحول يضم مجموعة من الأهداف على غرار التحكم في الأعباء وإنعاش رقم الأعمال والنمو وتحسين على المدى المتوسط الوضعية المالية للشركة.

وبفضل المبادرات، التي تم إطلاقها في 2016 ورغم بداية سنة صعبة نجحت مونوبري في تدارك التأخر في رقم أعمالها لانهاء كامل سنة 2016 مع ارتفاع بنسبة 0،21 بالمائة. واستقر الهامش الصافي عند نفس المستوى المسجل في 2015 في حدود 17،94 بالمائة.

وفيما يتعلق بأعباء الإستغلال سجل ارتفاع بنسبة 8،4 بالمائة أساسا على مستوى الأعباء المتعلقة بالموظفين (15 بالمائة) والتجهيز والتزويد (21 بالمائة) تبعا لفتح مغازات جديدة خلال 2015 و2016.

وفيما يتعلق بشبكة مغازات علامة مونوبري، أبرز المدير العام أن فضاء جديدا سيفتح أبوابه بمنطقة سكرة فضلا عن نقطتي البيع، التي ستكون جاهزة خلال 2017.



وتعتزم مونوبري متابعة برنامج تنمية شبكتها بنسق 5 الاف مربع وفضاء بيع في السنة لبلوغ مساحة بيع جملية تتاوح بين 65 ألف متر مربع و90 ألف متر مربع في 2020.

وفي 2016 تم إفتتاح 5 مغازات جديدة إنطلق نشاطها على مساحة بيع بحجم 5 الاف متر مربع.

من جهة أخرى عمدت الشركة الى توسيع القاعدة اللوجستية مع استغلال موقع جديد برادس بمساحة 7200 متر مربع.

وبين كريم "سيمكن هذا التوسع، الشركة، من تخفيف الضغط على الموقع الحالي بمقرين وبالتالي تخفيف الضغط على مدخرات المغازة وتحسين التمشيات اللوجستية".



Publié le:2017-06-02 18:23:27

