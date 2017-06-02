اضراب جوع مفتوح لعدد من تلاميذ باكالوريا رياضة بسيدي بوزيد احتجاجا على الاعداد المسندة إليهم

Vendredi 02 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-02 20:05:46

- ينفذ عدد من تلاميذ البكالوريا شعبة رياضة اختصاص "تايكوندو" اضراب جوع مفتوح، لليوم الثاني على التوالي، بالمعهد الثانوي ابن خلدون بسيدي بوزيد، وذلك احتجاجا على الاعداد المسندة لهم في اختصاصهم والتي اعتبروا أنها لا تعكس مستواهم مطالبين بإعادة الاختبار.وأكد أحد التلاميذ المحتجين، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة أن الاعداد التي اسندت لهم في امتحان الباكالوريا (دورة جوان 2017) رياضة متدنية للغاية ولا تعبر عن مستواهم الحقيقي ، مؤكدا انه تم استهدافهم واقحامهم في مشاكل شخصية بين اطراف في المندوبية لا دخل لهم فيها وطالب بفتح تحقيق في الغرض، حسب قوله.من جهته، اكد ولي احد المحتجين، طاهر عافي، ان الوضع لا يحتمل المماطلة خاصة وان امتحانات الباكالوريا على الابواب، وابناؤهم في حالة نفسية وصحية سيئة ، مشيرا الى ان التلاعب بالاعداد واضح وان الاعداد المسندة والتي تم تسريبها "كارثية" وتلحق اضرارا كبيرة بمستقبل ابنائهم.وأضاف انه خلال الفترة التي كان يتوجب على التلاميذ مراجعة دروسهم والاستعداد لاجتياز الامتحان الوطني تم تشتيت افكارهم، وهم الآن يعانون من ضغط نفسي وصحي كبير مطالبا، في هذا الصدد، السلط المعنية بالنظر عاجلا في وضعية التلاميذ المحتجين ومنددا بالتجاهل التام من سلطة الاشراف المركزية والجهوية.في المقابل، أفاد المندوب الجهوي للتربية، المولدي العيفة، في تصريح لمراسلة (وات)، بأنه لم يتم تسريب الاعداد كما يتم الترويج له وبناء عليه لن يتم اعادة أي امتحان ، مؤكدا ان التلميذ لا دخل في أي اشكال بالمندوبية.كوثر/أم