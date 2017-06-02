إعادة تهيئة الشروط الفنية لآلة وزن الفحم البيترولي بميناء منزل بورقيبة

Vendredi 02 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-02 19:03:13

- عقب رصد اخلالات فنية تتعلق بالبنية الاساسية المحيطة بآلة الوزن التي تم تركيزها برصيف ميناء منزل بورقيبة من ولاية بنزرت في اطار استراتيجية مقاومة التلوث الناجم عن الفحم البيترولي، أدى الرئيس المدير العام لشركة الشحن والترصيف، فرحات الزواغي، زيارتين ميدانيتين، أمس الخميس واليوم الجمعة، إلى الميناء للوقوف على هذه التجاوزات، وإعادة تهيئة الشروط الفنية للآلة، وبحث الامكانيات إصلاح الخلل في أسرع الآجال.وعبّر الزواغي في تصريح لمراسل (وات) بالجهة عن صدمته و أسفه لما حدث، مؤكدا على حرص ادارته على معالجة الاشكال الحاصل والذي يحتم على الادارة التفكير في تفعيل اجراءات الانتداب في المجال والتخصصات الفنية، وفق قوله .من جانبه، أكد والي بنزرت عقب لقائه بالرئيس المدير العام لشركة الشحن والترصيف والمقاول المكلف بالأشغال بفضاء آلة الوزن برصيف ميناء منزل بورقيبة، انه تم تحديد نهاية الاسبوع المقبل لإصلاح الاشكال وإعادة الالة للعمل بشكل وظيفي ايجابي، مع التشديد على ادارة الرصيف برقابة الكمية المسموح بها من الفحم البيترولي والتي لا يجب ان تتجاوز 22 طنا للشاحنة الواحدة.طارق/يسر