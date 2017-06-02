إعادة تهيئة الشروط الفنية لآلة وزن الفحم البيترولي بميناء منزل بورقيبة

وعبّر الزواغي في تصريح لمراسل (وات) بالجهة عن صدمته و أسفه لما حدث، مؤكدا على حرص ادارته على معالجة الاشكال الحاصل والذي يحتم على الادارة التفكير في تفعيل اجراءات الانتداب في المجال والتخصصات الفنية، وفق قوله .
من جانبه، أكد والي بنزرت عقب لقائه بالرئيس المدير العام لشركة الشحن والترصيف والمقاول المكلف بالأشغال بفضاء آلة الوزن برصيف ميناء منزل بورقيبة، انه تم تحديد نهاية الاسبوع المقبل لإصلاح الاشكال وإعادة الالة للعمل بشكل وظيفي ايجابي، مع التشديد على ادارة الرصيف برقابة الكمية المسموح بها من الفحم البيترولي والتي لا يجب ان تتجاوز 22 طنا للشاحنة الواحدة.
طارق/يسر
Publié le:2017-06-02 19:03:13
Par:ahmedmabrouk (Luxembourg ) Par Mobile
Sur: اهتمام اليابان بالاستثمار في زيت الزيتون التونسي لما يتميز به من خصائص غذائية عالية