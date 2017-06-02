الجهيناوي يلتقي وفدا عن اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الافريقي حول ليبيا

Vendredi 02 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-02 15:33:57

- التقى وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، اليوم الجمعة، وفدا عن اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الافريقي حول ليبيا، برئاسة وزير الخارجية الكونغولي، جون كلود كاغوسو.وأفاد الوزير الكنغولي، في تصريح عقب اللقاء، أنه تطرق في حديثه مع الجهيناوي إلى لقاءات أعضاء اللجنة بالفاعلين الرئيسيين في ليبيا وفي مقدمتهم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح عيسى.وقال "إن الوفد سيواصل مهمته ويتنقل غدا إلى بنغازي لإجراء لقاء مع المشير خليفة حفتر الذي اعتبر أنه يقوم بدور أساسي في مسألة البحث عن حل دائم وحاسم في ليبيا"، مضيفا قوله "إنه من الضروري بالنسبة إلى الإتحاد الإفريقي، ومن منطلق مسؤولياته بالقارة، أن يرافق الجهود المبذولة من قبل دول الجوار الليبي لمساعدة هذا البلد للخروج من أزمته.من جهته أشار وزير الشؤون الخارجية إلى أن اللقاء كان مناسبة لاستعراض نتائج زيارة وفد الاتحاد الإفريقي لطرابلس وطبرق، مذكرا بأن تونس ستشارك في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الجزائر ومصر المنتظر عقده في 5 و6 جوان الجاري بالجزائر.ويندرج هذا الاجتماع في إطار متابعة تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي لإيجاد تسوية سياسية شاملة للوضع في ليبيا ، وفق ما ورد في بلاغ لوزارة الخارجية نشر بتاريخ 29 ماي الماضي.وتترأس الكونغو برازافيل لجنة رفيعة المستوى للاتحاد الافريقي حول ليبيا. وتتركب هذه اللجنة من ممثلين عن 12 دولة افريقية من بينها تونس.