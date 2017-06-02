حزب المؤتمر ينتقد غياب الرؤية لدى الحكومة في مقاومة الفساد

Vendredi 02 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-02 15:31:38

- انتقدت الهيئة السياسية لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية ما أسمته "الارتباك الحكومي والغموض المتزايد في الآليات التي جنحت إليها الحكومة في إيقاف القلة القليلة من أباطرة الفساد في البلاد ومصادرة أملاكهم بما يهدد فعالية هذه الإجراءات".واعتبرت الهيئة، في بيان صادر عنها الجمعة، أن "ما اتسمت به حركة الحكومة من بطء وانتقائية ومراوحة بين التآمر على الأمن القومي والفساد يؤكد مرة أخرى غياب الرؤية والاستراتيجية العملية لدى الحكومة في مقاومة الفساد" .وأكد البيان أن "بارونات الفساد القلائل الواقع استهدافهم لحد الآن ينتمون إلى الأثرياء الجدد لما بعد التسعينات ممن كانوا يشتغلون خارج الاقتصاد المهيكل والذين أضروا ليس باقتصاد الدولة فقط بل بمصالح العديد من رجال الأعمال المنضوين في الاقتصاد النظامي والذين لايقل بعضهم فسادا واستغلالا لمراكز النفوذ داخل الدولة والإدارة".وأضاف "أن انعدام أي مؤشر حكومي للتعامل مع هؤلاء سيجعل من محاربة الفساد الذي تدعيه الحكومة مجرد تصفية حسابات بواسطة أجهزة الدولة بين مختلف شقوق الفساد وهو ما سيشكل خطرا حقيقيا على السلم الاجتماعية".وبين أن " مواصلة مجلس نواب الشعب النظر في مشروع قانون تبييض الفساد المقترح من رئاسة الجمهورية يشكل خيبة للشعب واستفزازا لمشاعره، سيكون له ارتدادات سلبية على منظومة الحكم برمتها" .وحذرت الهيئة السياسية لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية الحكومة من التداعيات الاجتماعية والسياسية للتردد والبطء في اتخاذ القرارات اللازمة لقطع دابر الفساد ومن جنوحها إلى سياسة المكاييل في التعامل مع هذه الآفة الخطيرة.أيمن