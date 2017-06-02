Radio Babnet Tunisie  On Air: Abdelhalim Hafed - Fatet-Gambena  
Politique

وزير الخارجية الفلسطيني يؤدي زيارة عمل بيومين إلى تونس

Vendredi 02 Juin 2017
بــاب نــات - يؤدي وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، زيارة عمل إلى تونس يومي 4 و5 جوان الجاري بدعوة من نظيره التونسي خميس الجهيناوي.

وتمثل هذه الزيارة، وفق بلاغ للخارجية اليوم الجمعة، مناسبة لدعم علاقات التعاون الثنائي وتمتين روابط الأخوة بين الشعبين التونسي والفلسطيني، والتأكيد على موقف تونس الثابت الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق ونضاله المشروع من أجل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف واسترجاع حقوقه الوطنية.

كما ستكون فرصة لبحث سبل الارتقاء بالتعاون التونسي الفلسطيني في مختلف المجالات على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، والتوقيع على اتفاقية لإنشاء لجنة مشتركة تكون إطارا لتعزيز العلاقات الثنائية ودعم نسق التشاور بين البلدين حول مختلف المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية ومفاوضات السلام والأوضاع في المنطقة.
ومن المنتظر أن يجري الوزير الفلسطيني، خلال الزيارة، سلسلة من اللقاءات مع عدد من سامي المسؤولين التونسيين.
ليلى



Publié le:2017-06-02 15:25:58

cadre-3747a3fe440856a8fa4cf9734480fcd8-2017-06-02 15:25:58
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 143565



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12256,1

  • (31 mai)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 2,73439 DT        1$ =2,44758 DT
  • Solde Compte du Trésor   (31 mai)   309,5 MDT
  

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |143565 245|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires