وزير الخارجية الفلسطيني يؤدي زيارة عمل بيومين إلى تونس

Vendredi 02 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-02 15:25:58

- يؤدي وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، زيارة عمل إلى تونس يومي 4 و5 جوان الجاري بدعوة من نظيره التونسي خميس الجهيناوي.وتمثل هذه الزيارة، وفق بلاغ للخارجية اليوم الجمعة، مناسبة لدعم علاقات التعاون الثنائي وتمتين روابط الأخوة بين الشعبين التونسي والفلسطيني، والتأكيد على موقف تونس الثابت الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق ونضاله المشروع من أجل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف واسترجاع حقوقه الوطنية.كما ستكون فرصة لبحث سبل الارتقاء بالتعاون التونسي الفلسطيني في مختلف المجالات على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، والتوقيع على اتفاقية لإنشاء لجنة مشتركة تكون إطارا لتعزيز العلاقات الثنائية ودعم نسق التشاور بين البلدين حول مختلف المستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية ومفاوضات السلام والأوضاع في المنطقة.ومن المنتظر أن يجري الوزير الفلسطيني، خلال الزيارة، سلسلة من اللقاءات مع عدد من سامي المسؤولين التونسيين.ليلى