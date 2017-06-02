النظر في امضاء اتفاق الملحق التعديلي للزيادات في الأجور في الصحافة المكتوبة الأسبوع القادم

وتم خلال جلسة العمل، وفق بيان للنقابة ، الاتفاق على مد وزارة الشؤون الاجتماعية بالقائمة الاسمية للمؤسسات التي ستتمتع بالإجراء الخاص بتكفّل الدّولة بمساهمة الأعراف في النظام القانونيّ للضمان الاجتماعي لمدّة خمس سنوات، وبإعادة جدولة الديون المتخلدة بذمة مؤسسات الصحافة المكتوبة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأكدت النقابة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، أن وزير الشؤون الاجتماعية تعهد بتطبيق هذا الاجراء بداية من الأسبوع القادم .
كما تم الاتفاق على عقد جلسة حول الاشهار العمومي والاشتراكات العمومية بداية من الأسبوع القادم، وعقد اجتماع بين الجامعة التونسية لمديري لصحف ووزارة المالية حول آليات تنفيذ تمويل صندوق الدعم للصحافة المكتوبة الأسبوع القادم.
ليلى
Publié le:2017-06-02 16:30:52
Par:Abou_Mazen (Tunisia )
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