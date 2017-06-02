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Politique

الكتلة الوطنيّة تعبر في لقاء مع رئيس الدولة عن تمسّكها بأولويات وثيقة قرطاج

Vendredi 02 Juin 2017
بــاب نــات - التقى رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، اليوم الجمعة في قصر قرطاج، وفدا برلمانيا عن الكتلة الوطنيّة يتقدّمه رئيس الكتلة، مصطفى بن أحمد، وذلك في إطار مجموعة اللقاءات التي يجريها رئيس الجمهورية "لدعم مجهودات الدولة في حربها ضد الفساد".

ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، أفاد بن أحمد في تصريح إعلامي، بأن اللقاء مع رئيس الدولة، "مثّل مناسبة للتعبير عن تمسّك الكتلة الوطنيّة بأولويات وثيقة قرطاج ودعمها كل الجهود الرامية إلى محاربة الفساد بمختلف تجليّاته".
واعتبر أن ذلك "يستدعي تضافر جهود جميع القوى السياسية والمدنية، للوقوف إلى جانب حكومة الوحدة الوطنية، في حربها على الفساد وإخراج هذه القضية من دائرة المزايدات السياسيّة وتوفير المناخ الملائم للسلطة القضائية، حتى تقوم بدورها في أحسن الظروف".
عهد




Publié le:2017-06-02 12:26:03

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