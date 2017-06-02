من يقود الحملة للتشهير بالمفطرين هو يؤذي الإسلام (مختصة في الدراسات الإسلامية)

Vendredi 02 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-02 12:23:59

- قالت أستاذة التعليم العالي المختصة في الدراسات الإسلامية والتفسير القرآني بجامعة الزيتونة منجية السوايحي " من يقود الحملة للتشهير بالمفطرين في شهر رمضان في تونس هو يؤذي الإسلام".وأفادت الجمعة في تصريح ل(وات) على هامش حلقة تكوينية نظمها الاتحاد الوطني للمرأة التونسية حول المرأة والدين، بأن تصرفات هؤلاء الأشخاص غير مقبولة و تعكس صورة غير صحيحة عن الإسلام دين اليسر، ووصفتهم بالمتطفلين على الدين وأنهم يقدمون فتاوى لا أساس لها من الصحة .وأضافت السوايحي أن الصوم هو العبادة الوحيدة التي تكون بين الصائم وربه ، وأن المسؤول الوحيد عن محاسبة المسلم عن الإفطار في رمضان هو الله فإن أراد عفا عنه وإن أراد حاسبه.وتابعت الباحثة تحليلها بالقول"هناك نوع من الجهل في الثقافة العامة فهناك من يريد أن يجبر الناس على الصوم ومن يحاسب الناس على إفطارهم وهو أمر غير موجود في الدين الإسلامي لان الرسول الكريم قال صلوا كما رأيتموني أصلي وخذوا عني مناسككم لكنه لم يقل صوموا كما رأيتموني أصوم لان الصوم لله وهو يجزي به".يشار إلى أن رئيس حزب الزيتونة عادل العلمي انطلق منذ بداية شهر رمضان في حملة للتشهير بالمفطرين من خلال تصوريهم في الفضاءات العمومية والمقاهي.محرز