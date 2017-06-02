في بادرة هى الأولى من نوعها : اقامة موائد إفطار للمساجين وعائلاتهم

Vendredi 02 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-02 11:33:17

- قال قيس السلطاني، المكلف بالاعلام بالادارة العامة للسجون والاصلاح اليوم الجمعة، " إنه في بادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ السجون التونسية، تم تنظيم موائد إفطار عائلية خلال الايام المنقضية من شهر رمضان ، تم خلالها جمع عدد من المساجين بأفراد من عائلاتهم وذلك في جميع الوحدات التابعة للإدارة وعددها 27 وحدة".وأضاف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن بعض الوحدات السجنية شهدت تنظيم ما بين 3 و 4 موائد إفطار، حضرها أفراد عائلات المساجين الذين تم تأمين جلب وإعادة البعض منهم من قبل الادارة العامة للسجون و الاصلاح وخاصة كبار السن منهم والذين يقيمون بعيدا عن مقرات تلك الوحدات.وقال ايضا " إن تلك المبادرات الانسانية مكنت المساجين الذين لم يتمتعوا منذ فترة بزيارات عائلية من لقاء أفراد أسرهم"، مشددا على أن الغاية من هذه المبادرة هي "التهذيب الاصلاح".من جهة أخرى أفاد السلطاني، بأن الأكلات التي قدمت خلال تلك اللقاءات بين المساجين وعائلاتهم تم إعدادها من قبل الوحدات السجنية مع السماح للعائلات بجلب بعض الأكلات و تقاسمها مع المساجين بعض إخضاعها لعمليات المراقبة المعتادة.وحسب المتحدث الرسمي بالادارة العامة للسجون و الاصلاح، تمت برمجة سهرات رمضانية لفائدة المقيمين بتلك الوحدات، بالاضافة الى تقديم دروس دينية لتوعية المساجين، يؤمنها أساتذة معتمدين من قبل وزارة الشؤون الدينية التي وقعت مع الادارة العامة للسجون و الاصلاح اتفاقيات شراكة في الغرض على غرار اتفاقيات مماثلة وقعت مع وزارتي الشؤون الثقافية و الصحة.كما تعتزم الادارة العامة للسجون و الاصلاح، القيام بمبادرة اجتماعية تتمثل في تقديم ملابس العيد لاطفال المساجين بمناسبة عيد الفطر .عزيز