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Economie

المواد الغذائية والملابس تسجل أعلى معدلات تضخم منذ سنة 2010

Vendredi 02 Juin 2017
بــاب نــات - سجلت المنتوجات الغذائية والملابس أعلى معدلات تضخم منذ سنة 2010، وذلك حسب قائمة اعدها المرصد التونسي للاقتصاد، تضمنت المنتوجات الخمسة التى شهدت اكبر نسب تضخم بين جانفى 2010 وافريل 2017.
وتشمل هذه القائمة ثلاثة منتوجات غذائية وهي الخضر والغلال والزيوت الغذائية اضافة الى الملابس واكسسوارات الملابس.

وقد شهدت اسعار الخضر ارتفاعا مطردا لتتصدر قائمة المنتوجات الاكثر ارتفاعا منذ سنة 2010 الى غاية افريل 2017 مسجلة نسبة تضخم في حدود 3ر79 بالمائة، وكذلك الشان بالنسبة للغلال، التي سجلت ارتفاعا بنسبة 5ر63 بالمائة رغم ان الاسعار سجلت استقرارا منذ شهر سبتمبر 2016 اما بالنسبة للزيوت الغذائية فقد سجلت اسعارها تطورا بنسبة 2ر65 بالمائة منذ سنة 2010 مع تسارع نسق الارتفاع في اكتوبر 2016.

وعرفت اسعار الملابس من جهتها تزايدا هاما خلال ذات الفترة بلغت نسبته 6ر60 بالمائة وكذلك الشان بالنسبة للاكسسوارات بنسبة تضخم في حدود 4ر70 بالمائة وحسب المرصد التونسي للاقتصاد، فان تطوّر اسعار سلّة تسوّق الاسر بلغ 3ر36 بالمائة ما بين جانفي 2010 وافريل 2017 حيث شهدت بعض المنتجات ارتفاعا حادا يصل الى 80 بالمائة سنة 2010 وهو ما يؤكّد الشعور العام بزيادة كلفة المعيشة.



Publié le:2017-06-02 10:39:08

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1 de 1 commentaires pour l'article 143549

Shadow  (Tunisia)  |Vendredi 02 Juin 2017 à 10h 50m |           
Là où il ya un ministre d'ennahdha, ils essayes de mettre des bâtons dans les roues pour quil échoue. Ce sont les corrompus de l'administration, de l'ancien régime et de l'extrème gauche (dite jebha). L'initiative de lutte contre la corruption doit cibler cette catégorie.



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