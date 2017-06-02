Vendredi 02 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-02 10:34:28

- أعلنت الوكالة الفنية للنقل البري عن إجراءات جديدة تهم إيداع ملفات رخص السياقة وتسجيل العربات سيجري بها العمل انطلاقا من يوم الإثنين 15 جوان 2017.وتتمثل هذه الإجراءات بالخصوص في تصريح الشخص المودع لطلب الخدمة، سواء كان طالب الخدمة أو شخص ينوبه، بهويته كاملة والإستظهار وجوبا بأصل الوثيقة التي تثبت ذلك طبقا للتراتيب الجاري.وبينت الوكالة في بلاغ لها نشرته الخميس، أن هذه القرارات تندرج في إطار إضفاء مزيد من الشفافية على الخدمات المسداة في مجال تسجيل العربات ورخص سياقة (تجديد رخصة ونظير من رخصة سياقة وتعويض مؤهل عسكري أو رخصة سياقة أجنبية بأخرى تونسية).ودعت الوكالة الفنية إلى تيسير مهمة أعوان الشبابيك المكلفين بهذه الخدمات وتقديم الوثيقة المطلوبة عند الطلب.مر/ فن