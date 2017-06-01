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الانطلاق قريبا في إنجاز وحدة سجنية جديدة في معتمدية بوعرقوب بتكلفة تفوق 50 مليون دينار

Jeudi 01 Juin 2017
بــاب نــات - تم الاعلان عن الانطلاق قريبا، في إنجاز وحدة سجنية جديدة بمواصفات عالمية بمنطقة " بلّي" في معتمدية بوعرقوب من ولاية نابل، بتكلفة جملية تفوق 50 مليون دينار، وذلك خلال جلسة عمل انعقدت، اليوم الخميس، بمقر الولاية، و خصصت للنظر في عدد من المشاريع المبرمجة لفائدة هذه المعتمدية.

وتمّ خلال هذه الجلسة التي حضرها عدد من الاطارات التابعة لوزارة العدل والوكالة العقارية للسكنى والمديرين الجهويين والمجتمع المدني، استعراض المشاريع السكنية في معتمدية بوعرقوب باعتبار أنّه تم تخصيص 31 هكتارا في منطقة " بلّي" لفائدة مشاريع الوكالة العقارية للسكنى.

وعبّر رئيس مدير عام الوكالة العقارية للسكنى، محمد الخامس العبيدي، عن استعداد الوكالة لبعث المشاريع المبرمجة في إطار التدخّل العقاري لقرية بلّي في أفق 2030، مشيرا إلى أنه تمّ تكوين لجنة فنية للنظر في توفير الاراضي اللازمة لتمكين الوكالة من التدخل لتوفير مقاسم السكن الاجتماعي وفضاءات عمومية لمتساكني القرية.
من جهته، أكد والي الجهة، منور الورتاني، الحرص على تنفيذ المشاريع المبرمجة بهذه المنطقة وضرورة العمل على مزيد التوسع، لاسيما وان هناك أكثر من 900 هكتار تابعة لاملاك الدولة، لافتا الى استعداد وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية للتفويت في جزء منها لفائدة المشاريع التنموية بالجهة.
فتح/أم/جود



Publié le:2017-06-01 18:50:15

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