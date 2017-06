Abdelkefi et Chikhrouhou se réunissent avec les sociétés pétrolières

Jeudi 01 Juin 2017



Publié le:2017-06-01 18:18:18

- M.Fadhel Abdelkefi ministre des finances par intérim et Mme Héla Chikhrouhou ministre de l’énergie et des mines se sont réunies ce matin avec les représentants des sociétés pétrolières tunisiennes et étrangères installées en Tunisie.Le ministre a souligné que le dossier de production du pétrole est traité comme un dossier de première priorité au sein du gouvernement et que celui-ci est en situation de négociation continue avec toutes les parties prenantes afin d’absorber la tension sociale et de trouver toutes les solutions possibles pour débloquer les sites pétroliers.Le ministre a également précisé que la situation est difficile mais qu’elle ne sera bien gérée que dans la concertation et le dialogue. Il a, en outre souligné que la Tunisie étant sur un processus de transition démocratique appel ses amis et partenaires à avoir conscience de cette situation exceptionnelle dont il faudrait un traitement exceptionnel.De son côté, la ministre de l’énergie a donné un aperçu sur la production pétrolière en Tunisie et les difficultés que connait actuellement ce domaine précisant que le gouvernement tient à adopter une stratégie basée sur la transparence afin d’éviter les spéculations.Les représentants des sociétés pétrolières ont présenté de leur côté, les contraintes dont leurs entreprises sont confrontées suite à la suspension de production dans plusieurs champs pétroliers tunisiens.