تسليم إجازات انترنيا الأشياء ل29 شركة مختصة في مجال تكنولوجيا الاتصال والمعلومات

Jeudi 01 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-01 17:32:25

- تسلمت، الخميس، 29 شركة إجازات انترنات الأشياء وذلك في إطار طلب عروض أطلقته وزارة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي منذ 14 فيفري 2017.وأكد وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي أنور معروف، بالمناسبة، أن هذه المؤسسات ستعمل على إعطاء القيمة المضافة لمجال تكنولوجيا الاتصال والمعلومات من خلال استخدام أجهزة إشعار تمكن من المراقبة الحينية لمختلف المؤسسات والوزارات والمستشفيات... وقال معروف أن تطوير هذه التكنولوجيا الجديدة سيمكن أصحاب الشركات على العمل لتوفير حلول مجددة في جميع المجالات المتعلقة بالفلاحة والصحة والنقل والسلامة والبيئة والطاقة.وتحدث في هذا السياق عن أهمية دور انترنات الأشياء في حماية المنشات الحساسة والغابات والحدود من الإرهاب وذلك عبر تقنية الاستشعار الحيني عن بعد.واشار الى إطلاق عدد اخر من طلبات العروض خلال الأيام القليلة القادمة تستهدف مجموعة أخرى من المؤسسات التكنولوجية المختصة في مجال تكنولوجيا الاتصال والمعلومات وإسناد بالتالي رخص إضافية في مجال انترنات الأشياء.وقال رئيس جمعية إنترنات الأشياء في تونس عماد عمار، من جهته، أن هذه التكنولوجيا الجديدة، التي تم إطلاقها ونجحت في العديد من الدول على غرار فرنسا وألمانيا والهند وأمريكا، من شأنها أن تسهم في خلق مواطن شغل إضافية.وفي ما يتعلق بالمجال الصحي فسر عمار أنه يتم إستخدام مستشعرات خاصة تتمثل في أدوات تواصل تقوم تلقائياً بمراقبة المؤشرات الحيوية للمريض على غرار دقات القلب وضغط الدم ودرجة الحرارة وغيرها، ومن ثمة تقوم هذه الأدوات بإرسال هذه التفاصيل للطبيب دون الحاجة لتواجده في أكثر من مكان.م/نج