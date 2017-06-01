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إصابة مهرب تونسي خلال عملية تبادل سلع مهربة مع ليبيين بالمنطقة العسكرية العازلة بتطاوين

Jeudi 01 Juin 2017
بــاب نــات - أفادت وزراة الدفاع الوطني في بلاغ لها، أن عنصرا عسكريا عاملا بالمنطقة العسكرية العازلة، رصد قبيل منتصف نهار اليوم الخميس بجهة "المرة" من ولاية تطاوين، سيارتي تهريب ليبيتين كانتا بالقرب من الساتر الترابي (داخل التراب الوطني)، بصدد تبادل سلع مع سيرتي تهريب تونسيتين.

وأوضحت الوزارة، أنه عند توجه العنصر العسكري للتثبت من السيارت، لم تمتثل لإشارات التوقيف، مما إضطره إلى إطلاق عيارات نارية تحذيرية في الفضاء في مناسبة أولى، ثم على العجلات في مناسبة ثانية، مما أجبر السيارتين الليبيتين على العودة إلى داخل التراب الليبي، والسيارتين التونسيتين على التوجه نحو بن قردان من ولاية مدنين.

وأكدت أنه بتفتيش المكان، تم العثور على أحد المهربين وهو تونسي الجنسية وأصيل مدينة بن قردان، كان مصابا بطلق ناري على مستوى ساقيه، إلى جانب 3 علب كرتونية تحتوي على كمية من السجائر المهربة.
وأفادت بأنه تم نقل المصاب من مكان الحادث إلى فرقة الحرس الوطني بسيدي التوي (بمعتمدية بن قردان) على متن سيارة إسعاف عسكرية، ثم إلى المستشفى العسكري ببن قردان على متن سيارة إسعاف تابعة للحماية المدنية.



Publié le:2017-06-01 17:18:00

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