نقابة التلفزات الخاصة تطالب الحكومة بالتسريع في تنظيم قطاع سبر الآراء في إطار حملتها ضد الفساد

Jeudi 01 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-01 14:48:05

- عبرت نقابة أصحاب القنوات التلفزية الخاصة عن قلقها من الارقام المقدمة من طرف شركات سبر الآراء في المدة الأخيرة .كما سجلت النقابة بحسب بلاغ اعلامي , رفض أغلب القنوات لهذه الأرقام و عدم الإعتراف بها .كما ذكرت النقابة باجتماعاتها الماضية وما نبهت اليه من خطورة ما قد يحصل و ضرورة وضع الآليات اللازمة لتنظيم هذا القطاع ، لما يشوبه من تجاوزات و غموض و انعدام الشفافية ، يجعله عرضة لشبهة الفساد العالية .وتنظم النقابة يوم الجمعة 2 جوان ،على الساعة التاسعة و النصف مساء بمقر النقابة اجتماعا طارئا بحضور كل الاطراف المعنية و كل القنوات للبت نهائيا في هذا الموضوع .كما تذكر الحكومة بالإسراع في تنفيذ وعودها لنا للأخذ بزمام الأمور ، من خلال تنظيم القطاع بشكل يمنع كل التجاوزات .