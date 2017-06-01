بطاقة جلب دولية في حق رجل الأعمال الياس بالشاذلي

Jeudi 01 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-01 12:51:10

- أصدر قاضي التحقيق العسكري بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس بطاقة جلب دولية ضد رجل الأعمال التونسي المقيم بباريس الياس بالشاذلي على خلفية شبهة علاقته برجل الأعمال الموقوف لدى القضاء العسكري شفيق الجراية وشبهة التورط في عمليات فساد .وبحسب نفس المصدر فانّ إصدار بطاقة الجلب الدولية في حق الياس بالشاذلي تأتي على خلفية العثور في هاتف الموقوف لدى القضاء العسكري شفيق جراية على إرساليات بينه وبين الياس بالشاذلي تحمل صورا لأسلحة، إضافة إلى مكالمات هاتفية جمعتهما.وقد عرف الياس بالشاذلي بعلاقاته الواسعة في مجال الأعمال وتجارة الأسلحة في إيطاليا وفرنسا وليبيا فضلا عن علاقاته مع بعض السياسيين التونسيين في حزب نداء تونس والإعلاميين التونسيين .