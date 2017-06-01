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Justice

بطاقة جلب دولية في حق رجل الأعمال الياس بالشاذلي

Jeudi 01 Juin 2017
بــاب نــات - أصدر قاضي التحقيق العسكري بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس بطاقة جلب دولية ضد رجل الأعمال التونسي المقيم بباريس الياس بالشاذلي على خلفية شبهة علاقته برجل الأعمال الموقوف لدى القضاء العسكري شفيق الجراية وشبهة التورط في عمليات فساد .

وبحسب نفس المصدر فانّ إصدار بطاقة الجلب الدولية في حق الياس بالشاذلي تأتي على خلفية العثور في هاتف الموقوف لدى القضاء العسكري شفيق جراية على إرساليات بينه وبين الياس بالشاذلي تحمل صورا لأسلحة، إضافة إلى مكالمات هاتفية جمعتهما.

وقد عرف الياس بالشاذلي بعلاقاته الواسعة في مجال الأعمال وتجارة الأسلحة في إيطاليا وفرنسا وليبيا فضلا عن علاقاته مع بعض السياسيين التونسيين في حزب نداء تونس والإعلاميين التونسيين .




Publié le:2017-06-01 12:51:10

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1 de 1 commentaires pour l'article 143497

Sarih  (Tunisia)  |Jeudi 01 Juin 2017 à 13h 19m |           
Quelque chose que j'arrive pas à la comprendre , où est belletayef????????!!!!!!!!! quelqu'un qui ce montre avec son arme à main devant tout un le monde à un certain moment et il a fallus ecraser un agent de police, est toujour libre
!!!!!!!!!!!!!!!!!!



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