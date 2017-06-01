حجز كمية من المواد الاستهلاكية منتهية الصلاحية بجلمة

Jeudi 01 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-01 08:16:23

- تمكنت فرق الشرطة البلدية بمعتمدية جلمة من ولاية سيدي بوزيد اليوم الاربعاء من حجز كمية من الحليب والياغورت غير الصالحة للاستهلاك، وفق ما صرح به معتمد جلمة محمد زياد دعلول لمراسلة وكالة تونس إفريقيا للأنباء بالجهة.وأشار نفس المصدر إلى أنه في اطار الحملات الروتينية التي تقوم بها مصالح الشرطة البلدية تم حجز2839 علبة ياغورت و102 لتر من الحليب منتهية الصلوحية ومودعة في شاحنة غير مهيئة للشحن الصحي وتم الاحتفاظ بهذه الكمية في انتظار صدور قرار باتلافها.وأضاف دعلول أن حملات المراقبة ستستمر لضمان سلامة وصحة المواطن وللتصدي لكل إخلال أو مخالفة تهدف إلى الربح غير المشروع وتمس من صحة المستهلك.