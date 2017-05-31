جيش البحر يجلب البحارة الناجين من اصطدام مركبهم بناقلة غاز

Mercredi 31 Mai 2017



بــاب نــات - أفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني العقيد بلحسن الوسلاتي، اليوم الأربعاء، أنه تمّ توجيه وحدة بحرية تابعة لجيش البحر نحو سواحل مالطا لجلب البحارة الأربعة الناجين من الحادث الذي تعرض له مركب صيد تونسي يوم 27 ماي على بعد 20 ميلا من جزيرة صقلية (بالمياه الدولية)، وسيتم إرساؤهم بميناء قليبية.



يذكر أن حادثا جد يوم 27 ماي 2017 وتمثل في صدم ناقلة النفط البانمية "GAZ CENTURY" لمركب صيد تونسي على متنه سبعة بحارة تونسيين، على بعد 20 ميلا من جزيرة صقلية (بالمياه الدولية)، حيث راح ضحيته ثلاثة بحارة، فيما تمكّنت الباخرة المذكورة من انقاذ أربعة بحارة آخرين.

أيمن









Publié le:2017-05-31 18:36:56

