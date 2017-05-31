تنفيذ اكثر من 100 مشروع عمومي بمعتمدية منزل بورقيبة خلال السنوات الثلاث الأخيرة

Mercredi 31 Mai 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-05-31 22:04:53

- كشفت لجان المجلس المحلي لمعتمدية منزل بورقيبة بولاية بنزرت ان المنطقة انتفعت خلال السنوات الثلاث الاخيرة باكثر من 100 مشروع عمومي في مختلف المجالات سواء منها المدرجة ضمن مسالك التمويل الرئيسية او الاضافية المنجزة بمجهود جهوي، وذلك خلال فعاليات الدورة الممتازة للمجلس المحلي بالمنطقة المنعقدة، اليوم الأربعاء، بدار الثقافة بيرم التونسي بمنزل بورقيبة بإشراف والي بنزرت، محمد قويدر، ورئاسة معتمد المكان زياد حرز الله.و تم التطرق بالمناسبة إلى مجموعة من المشاريع التي انتفعت منها المنطقة، على غرار تهيئة حي حشاد بقيمة 5.6 مليون دينار ، وتهيئة وتجديد قسم الانف والحنجرة، وتجهيز قسم المخبر، و بناء مركز للصيدلة بالمستشفى الجهوي بقيمة مالية مجمعة تناهز 5 ملايين دينار، وانجاز مركب طفولة، وتوسعة نادي الاطفال حي الثورة بقيمة مالية مجمعة تقدر بـ450 الف دينار ، و3 مشاريع رياضية بقيمة مالية تناهز 800 الف دينار بين الانجاز والدراسة، ومشروع تزويد "مركب هارون" بالماء الصالح للشرب بقيمة 3.5 مليون دينار لفائدة 3000 منتفع، ومشروع مركز الفحص الفني، الى جانب مشاريع أخرى في القطاعات التربوية والاجتماعية والبنية الاساسية.وبين الحاضرون ان عددا هاما من المشاريع المشار إليها آنفا تم انجازه والانطلاق فيه عمليا وهو متواصل، ومنها ما هو في مرحلة الاعداد الاداري القانوني.وفي ما يتعلق بمصير عدد من المؤسسات الاقتصادية التي تعيش بعض الأزمات، قال والي بنزرت في تصريح لمراسل (وات) بالجهة إن حل إشكالية مصنع " اوتريكو" للنسيج بالمنطقة بات قريبا جدا، حيث ينتظر ان يضاعف المستثمر الجديد عدد العمال في المصنع حالما يتم استكمال اجراءات الاحالة.وأضاف أنه بالنسبة لموضوع شركة العجلات المطاطية " ستيب" فقد تم الاجتهاد جهويا بالتنسيق مع كل الاطراف ومن بينها المنظمة الشغيلة وأعضاء مجلس نواب الشعب من اجل تنظيم جلسة عمل في أقرب الآجال بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية لبحث الحلول الممكنة للأزمة الحالية، على حد قوله.