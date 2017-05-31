إمضاء محضر تحويز وزارة الدفاع الوطني قطعة الأرض لبناء مصحة عسكرية متعددة الاختصاصات في القصرين

Mercredi 31 Mai 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-05-31 15:22:42

- تم إمضاء محضر تحويز وزارة الدفاع الوطني قطعة الأرض المخصصة لبناء مصحة عسكرية متعددة الاختصاصات بولاية القصرين، يوم أول أمس الاثنين، بمقر الولاية، و قدّرت مساحة هذه القطعة بـ 7962 مترا مربّعا، حسب ما أفاد به رئيس دائرة الإعلام والندوات بمقر الولاية، عبد السلام قاهري، اليوم الاربعاء، مراسلة (وات) بالجهة .وذكر قاهري أن قطعة الأرض المذكورة تقع قرب مقر الولاية وهي على ملك المجلس الجهوي لولاية القصرين ، مؤكدا انطلاق الاشغال قريبا بعد حلّ المشكل العقاري.يشار الى أن جلسة امضاء المحضر أشرف عليها والي الجهة، حسن الخديمي، وبحضور ممثلين عن وزارة الدفاع والمدير الجهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية ورئيسة دائرة الشؤون العقارية والنزاعات بالولاية .يذكر أن وزير الدفاع الوطني، فرحات الحرشاني، قد أعلن خلال زيارته الى ولاية القصرين يوم الخميس9 جويلية 2015 عن إحداث مصحة عسكرية بالجهة لضمان العلاج لفائدة العسكريين وعائلاتهم وقد تعطلت عملية البناء نظرا لعدم توفر العقار الضروري لذلك .لطيفة /أم/جود