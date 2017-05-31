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Economie

اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية

Mercredi 31 Mai 2017
بــاب نــات - جدد أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية مساندة الاتحاد لحكومة الوحدة الوطنية في حربها على الفساد، وأكدوا خلال الاجتماع الدوري للمكتب التنفيذي المنعقد اليوم الأربعاء بمقر الاتحاد، أن المنظمة لا تدافع إلا على أصحاب المؤسسات الملتزمين بالقانون وترفض كل شيطنة لهؤلاء وكل خلط بينهم وبين منتهكي القانون.

كما شدد أعضاء المكتب التنفيذي أن مقاومة التهريب والتجارة الموازية من شأنها أن تسهم في تقوية الاقتصاد المنظم وبالتالي في خلق مواطن الشغل وتنمية الموارد المالية للدولة .

من جهة أخرى تدارس أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام للبلاد، وتوقفوا بالخصوص عند حالة السوق في الأيام الأولى لشهر رمضان المعظم التي كانت في الإجمال عادية من حيث التزود وتوفير المواد الإستهلاكية الأساسية.
ودعوا في هذا الشأن إلى وجوب تظافر كل الجهود من أجل حماية المقدرة الشرائية للمواطنين في هذا الشهر الكريم ، وكذلك حفظ شروط الصحة والسلامة لكل المنتجات التي يحتاجها المواطن .
كما استعرض أعضاء المكتب التنفيذي تقدم عملية تجديد هياكل الاتحاد على المستوى استعداده للمؤتمر الوطني القادم حيث بلغت نسبة عقد مؤتمرات الغرف الجهوية والاتحادات المحلية نحو 20 بالمائة من مجموع الهياكل المعنية بالتجديد.
مر/نهل -



Publié le:2017-05-31 13:56:18

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1 de 1 commentaires pour l'article 143459

TARAK KLAA  (France)  |Mercredi 31 Mai 2017 à 14h 25m |           
Je viens d'apprendre qu'Ethiopian va inaugurer dès cette semaine une nouvelle liaison entre Addis-Abeba et Singapour...
...5 fois par semaine !!

et une autre vers Jajarta ...
...3 fois par semaine !!

Et VLAN !!

Sans compter les dizaines de liaisons déjà existantes , vers l'Asie , et l'Amérique !!


Quand je pense que Tunisair arrive tout juste à assurer 1 rotation hebdomadaire sur son unique liaison long-courrier , Tunis-Montreal !!
Même si elle doit passer à 3 fréquences hebdomadaires , c'est seulement pendant la période estivale.

Ce qu'Ethiopian fait en une semaine , Tunisair a besoin de 10 ans ou plus pour le faire !!!

Malla fdhiha !!

Pourtant PIB/hab :

Ethiopie : 758 $

Tunisie : 3776 $



Pourtant celui de l'Ethiopie a fortement augmenté ces dernières années , grâce en grande partie au dynamisme de leur compagnie aérienne , alors que celui de la Tunisie a nettement baissé.


Et ce n'est pas tout.

CHIFFRES 2015 :

Population :

Ethiopie : 91,2 millions

Tunisie : 11,2 millions

Exportations :

Ethiopie : 2,6 milliards $

Tunisie : 14,073 milliards $

Importations :

Ethiopie 16,8 milliards $

Tunisie : 20,221 milliards $

La Tunisie , 8 fois moins peuplée , importe beaucoup plus que l'Ethiopie , environ 1,2 fois plus en valeur absolue , soit 9,6 fois plus par tête d'hab. Cela reflète clairement une plus grande prospérité et une plus grande richesse , en faveur de la Tunisie.


Mais la Tunisie exporte encore beaucoup plus ,
5,5 fois plus , soit 44 fois plus par tête d'hab..

Le taux de couverture des importations est de 70% environ pour la Tunisie , mais il n'est que de 15% environ pour l'Ethiopie !!.

L'Ethiopie exploite pourtant des vols directs vers la Chine , les USA , la Thaïlande , l'Inde ,
malgré une économie manifestement bien plus faible que celle de la Tunisie !!!.


Si des efforts sont faits maintenant , nous avons encore plus que de beaux restes , mais il n'y a plus de temps à perdre !!.

Au vu des chiffres que je viens de donner , nous n'avons aucune excuse et devons pouvoir faire nettement mieux , notamment en matière de transport aérien !!!.

Le potentiel de la Tunisie , est ENORME , car même handicapée par l'absence d'un véritable réseau aérien long-courrier , elle n'a absolument pas à rougir de ses performances , et cette lacune peut être très vite comblée , Tunisair possède déjà 2 A330 tout neufs , et elle peut en louer 4 ou 5 autres , pour remettre à niveau son réseau , c'est largement dans ses cordes !!.

Mais nos responsables et la majeure partie de nos compatriotes ne savent que pleurnicher , se lamenter , et dénigrer leur propre pays , qu'ils devraient pourtant soutenir à bout de bras , vu ses performances.

Encore faudrait-il que nos hommes politiques arrêtent de faire passer leurs intérêts personnels et partisans avant ceux du pays !!!



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