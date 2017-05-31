وحسب "راديو كندا " فقد دعا الشاب التونسي السلطات الكندية منحه حق اللجوء.
وأكد الراديو حسب تقريره ان محمد أمين معزاوي وهو شاب يبلغ من العمر 33 سنة تخلى عن ديانة أبويه الأصلية وهي الإسلام واعتنق الديانة المسيحية منذ أن كان عمره 18 عاما قبل أن يغادر تونس عام 2011 ويستقر في كندا محاولا طلب اللجوء فيها إلا أنه تفاجأ بعدم مده بوثائق الإقامة بعد استيفاء الآجال القانونية للحصول على مثل هذه الوثائق.
و اضطر محمد أمين المعزاوي الى اللجوء إلى كنيسة في كندا والإقامة منذ 2015 لتفادي ترحيله الى تونس معتبرا الكنيسة "ملجأه وعائلته".
جدير بالذكر أن الدستور التونسي ينص في فصله السادس على حرية الضمير والمعتقد.
Publié le:2017-05-31 12:52:19
Par:zama9tel (Tunisia )
Sur: راديو كندا: شاب تونسي يطلب اللجوء في كندا بسبب ديانته المسيحية وخوفه من الاضطهاد في تونس