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راديو كندا: شاب تونسي يطلب اللجوء في كندا بسبب ديانته المسيحية وخوفه من الاضطهاد في تونس

Mercredi 31 Mai 2017
بــاب نــات - افاد الشاب "التونسي" محمد أمين معزاوي المقيم في كندا انه سيتعرض للاضطهاد والملاحقة في حال رجوعه إلى تونس بعد اعتناقه الديانة المسيحية
وحسب "راديو كندا " فقد دعا الشاب التونسي السلطات الكندية منحه حق اللجوء.

وأكد الراديو حسب تقريره ان محمد أمين معزاوي وهو شاب يبلغ من العمر 33 سنة تخلى عن ديانة أبويه الأصلية وهي الإسلام واعتنق الديانة المسيحية منذ أن كان عمره 18 عاما قبل أن يغادر تونس عام 2011 ويستقر في كندا محاولا طلب اللجوء فيها إلا أنه تفاجأ بعدم مده بوثائق الإقامة بعد استيفاء الآجال القانونية للحصول على مثل هذه الوثائق.

و اضطر محمد أمين المعزاوي الى اللجوء إلى كنيسة في كندا والإقامة منذ 2015 لتفادي ترحيله الى تونس معتبرا الكنيسة "ملجأه وعائلته".

جدير بالذكر أن الدستور التونسي ينص في فصله السادس على حرية الضمير والمعتقد.



Publié le:2017-05-31 12:52:19

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3 de 3 commentaires pour l'article 143453

Zama9tel  (Tunisia)  |Mercredi 31 Mai 2017 à 13h 27m |           
مقابل اللجوء لكندا يمكن ياسر ينكر في والديه..اما للاسف حسبها بالغالط ..ربي يهدينا ويهديه للحق...ويجعل تونس بلد آمن

Abid_Tounsi  (United States)  |Mercredi 31 Mai 2017 à 13h 26m |           
العديد من الشباب يسعى إلى طلب اللجوء مهما كان الثمن. و آخرها أنه يدعي اعتناق ديانة أخرى و يخشى على حياته إن سفَّروه إلى بلده.

أكيد أن السلطات الكندية تفطنت لخداعه و لذلك لم يمدوه بالإقامة.

Incuore  (Tunisia)  |Mercredi 31 Mai 2017 à 13h 20m | Par           
و من سيهتم لأمره؟ الكذب ديانته الحقيقية اما المظلومين فعكس ما يقوله المتخلف ترامب او اتباعه مثل السيسي ليسوا بمسيحيين بل هم مسلمون حيث يهجرون من العراق و سوريا و يعذبون في بورما و الصين



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