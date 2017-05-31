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Politique

مشاركة رئيس الجمهورية في فعاليات ''مؤتمر الشراكة مع افريقيا'' بالمانيا أحد محاور لقاء قايد السبسي بالجهيناوي

Mercredi 31 Mai 2017
بــاب نــات - استعرض اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، بوزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي الاستعدادت الجارية لمشاركة رئيس الجمهورية في فعاليات "مؤتمر الشراكة مع افريقيا" الذي تنظمه الرئاسة الألمانية لمجموعة العشرين (G20) يومي 12 و13 جوان القادم ببرلين بدعوة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل واشار بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية ان اللقاء تناول برنامج لقاءات رئيس الدولة مع عدد من قادة الدول المشاركة في هذا المؤتمر الذي سيشهد حضور عدد من رؤساء الدول والحكومات الافريقية.

كما تطرّق اللقاء إلى جهود الدبلوماسية التونسية لحلحلة الأزمة في ليبيا ومنها بالخصوص الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية تونس والجزائر ومصر المقرّر عقده بالجزائر يومي 5 و6 جوان القادم لبحث نتائج اتصالات الدول الثلاث مع مختلف الأطراف الليبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لإيجاد تسوية سياسية شاملة في ليبيا.



Publié le:2017-05-31 13:13:37

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1 de 1 commentaires pour l'article 143452

RESA67  (Mauritius)  |Mercredi 31 Mai 2017 à 13h 26m | Par           
Le marché africain est un énorme potentiel de développement pour la Tunisie.



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