مشاركة رئيس الجمهورية في فعاليات ''مؤتمر الشراكة مع افريقيا'' بالمانيا أحد محاور لقاء قايد السبسي بالجهيناوي

Mercredi 31 Mai 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-05-31 13:13:37

- استعرض اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، بوزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي الاستعدادت الجارية لمشاركة رئيس الجمهورية في فعاليات "مؤتمر الشراكة مع افريقيا" الذي تنظمه الرئاسة الألمانية لمجموعة العشرين (G20) يومي 12 و13 جوان القادم ببرلين بدعوة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل واشار بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية ان اللقاء تناول برنامج لقاءات رئيس الدولة مع عدد من قادة الدول المشاركة في هذا المؤتمر الذي سيشهد حضور عدد من رؤساء الدول والحكومات الافريقية.كما تطرّق اللقاء إلى جهود الدبلوماسية التونسية لحلحلة الأزمة في ليبيا ومنها بالخصوص الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية تونس والجزائر ومصر المقرّر عقده بالجزائر يومي 5 و6 جوان القادم لبحث نتائج اتصالات الدول الثلاث مع مختلف الأطراف الليبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لإيجاد تسوية سياسية شاملة في ليبيا.